Setor aéreo movimenta 7,2 milhões de passageiros em junho e tem o melhor mês em 8 anos

O setor aéreo segue crescendo em 2023 e movimentando o turismo em todo o país! Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), divulgados nesta sexta-feira (21.07), apontaram que 7,2 milhões de passageiros voaram pelo Brasil em junho. O resultado é o melhor para o mês desde 2015, superando em 7,5% a movimentação registrada em no mesmo período de 2019. No acumulado do ano, o número de viajantes no mercado doméstico chegou a 43,8 milhões, alta de 15% em relação ao primeiro semestre de 2022.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, celebrou o número e destacou a importância deste crescimento apresentado pelo setor, que é um dos principais meios de transportes de turistas no país. “Esse aumento na movimentação demonstra o poder do Turismo e dos impactos positivos da atividade na economia local. Nossa meta é conectar destinos, receber visitantes com carinho, construindo, desta forma, experiências memoráveis para quem visita o Brasil, consolidando nosso país como um destino turístico de excelência”, pontuou.

Um levantamento da Pasta, também divulgado nesta sexta, mostrou que a movimentação do número de passageiros nos principais aeroportos do país cresceu no primeiro semestre deste ano. No terminal de Viracopos (SP), por exemplo, o número atingiu um recorde histórico para o período, com a movimentação de mais de 6,2 milhões de passageiros – alta de 13,08% em comparação a 2022. Outro destaque foi o aeroporto de Aracaju (SE): o terminal registrou alta de 24,7% e mais de 558 mil passageiros.

No Rio de Janeiro, o aeroporto Santos Dumont ultrapassou os 5 milhões de passageiros no período, alta de 31,5%. O número também foi 28,7% maior do que o registrado em 2019, no pré-pandemia. Em João Pessoa (PB), a alta foi de 19% e teve destaque no mês de junho, com a realização do Maior São João do Mundo, em Campina Grande (PB). O estado recebeu quase 130 mil turistas, um recorde histórico.

Congonhas (SP) e Guarulhos (SP) também apresentaram alta no período. O primeiro aeroporto ultrapassou a marca de 10,1 milhões de passageiros – alta de 27,3%. Já o segundo, chegou a 19,4 milhões de pessoas, um crescimento de 24,5%. Em Campo Grande (MS), 751,4 mil passageiros passaram pelo terminal da capital sul-mato-grossense, número 21,3% maior.

Na região Norte, o aeroporto e Marabá (PA) cresceu mais de 30%. Manaus (AM) recebeu mais de 1,26 milhão de passageiros, quantitativo 3,23% maior. No Sul do país, Florianópolis (SC) teve quase 2 milhões de passageiros passando em seu terminal, uma expansão de 19% no período.

SETOR AÉREO– O Ministério do Turismo estima mais de 4,2 mil voos extras pelo país somente em julho, mês de férias escolares. A região que mais deve receber voos no período é o Nordeste, conhecido por sua extensa costa litorânea e destinos paradisíacos. O número de voos deve ser, em média, 15% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Já no setor rodoviário, a estimativa é de mais de 4 milhões de passageiros, número 8% maior do que o pré-pandemia e 2,5% maior do que o ano de 2022. Entre os destinos mais buscados, destacam-se os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo