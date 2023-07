Tempo ensolarado e temperaturas em elevação marcam a tarde em Tenente Portela

Sol voltou a brilhar em Tenente Portela e no Rio Grande do Sul (Foto: Jalmo Fornari)

Na tarde de hoje, os moradores de Tenente Portela podem esperar por um dia ensolarado e com temperaturas em elevação. A previsão é de que a temperatura chegue a cerca de 26 graus, proporcionando um clima agradável para aproveitar atividades ao ar livre.

Para o final de semana, o cenário se mantém favorável para os amantes do calor. No sábado, o dia será de céu claro, com mínima de 16 graus e máxima de 27 graus, tornando-o propício para atividades ao ar livre ou momentos de lazer em família.

No domingo, o tempo permanece praticamente o mesmo, com céu claro e poucas nuvens, mas as temperaturas podem alcançar a marca dos 28 graus na região de Tenente Portela, proporcionando um dia ainda mais quente e agradável para aproveitar o final de semana.

Ainda segundo a previsão, o início da próxima semana pode trazer algumas chuvas, porém com acumulados baixos, o que não deve prejudicar as atividades e a rotina da região.

Diante do clima favorável, é importante aproveitar esses momentos de sol e calor com responsabilidade, mantendo-se hidratado e protegendo-se adequadamente contra a exposição excessiva ao sol. Aproveite o final de semana para desfrutar das belezas naturais e das atividades ao ar livre que Tenente Portela e a região têm a oferecer.

