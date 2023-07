Ministro se reúne com entidades do setor para impulsionar o desenvolvimento do Turismo

O ministro do Turismo, Celso Sabino, recebeu nesta quinta-feira (20.07), em Brasília (DF), representantes de algumas das principais entidades do setor turístico. Na pauta, ações e estratégias para impulsionar o desenvolvimento do turismo no país. Entre os segmentos recebidos, o setor hoteleiro e o aéreo, além do presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Ainda nesta semana, o ministro se encontrou com representantes das empresas de ecoturismo, turismo social e do Sebrae Nacional.

“Estou conversando com diversas entidades e grandes nomes do setor para fazer com que o turismo no Brasil signifique, em termos de geração de receita e riqueza para o país, o que alguns países no mundo têm conquistado. Temos um potencial enorme para transformar isso em realidade e contamos com o apoio dessas entidades para isso. Essa é uma das minhas prioridades de gestão, inclusive já conversadas com o presidente Lula”, disse o ministro.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou a importância da parceria para se pensar ações conjuntas e outros temas específicos. “O ministro gosta de trabalhar, trabalha duro e a gente precisa disso dentro do Ministério do Turismo. Tenho certeza absoluta de que a gente vai trabalhar junto. O turismo é transversal. A gente tem que fazer com que todos os ministérios possam elevar o turismo ao lugar de destaque. E sem dúvida alguma, a gente vai ter muita parceria aqui”, disse.

Na conversa com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Manoel Linhares, o ministro tratou do incentivo ao turismo na baixa temporada. “O ministro tem um diálogo aberto e isso é muito importante: ouvir quem faz o turismo, ouvir o que acontece e hoje tivemos uma conversa muito importante que foi uma parceria do Ministério do Turismo com a ABIH nacional para trabalhar juntos para divulgar o Brasil”, destacou.

A presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Jurema Monteiro, também foi recebida por Celso Sabino e apresentou alguns dos principais temas do setor aéreo para serem trabalhados junto ao MTur.

ELOGIO- As entidades presentes no encontro elogiaram a iniciativa do Ministério do Turismo em abrir espaço para o diálogo e ouvir as demandas do setor. Afirmaram que o encontro foi produtivo e demonstra o interesse do governo em fortalecer parcerias e criar um ambiente favorável para o crescimento do turismo no país.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo