Amizade pelo Brasil: destinos para celebrar o Dia do Amigo

No Dia do Amigo, celebrado nesta quinta-feira (20/07), com carinho e cumplicidade em todo o mundo, não há nada mais recompensador do que embarcar em aventuras e criar memórias inesquecíveis. Para aqueles que buscam experiências únicas para comemorar esse laço especial, existem destinos incríveis pelo Brasil que aguardam sua “trip” em grupo.

No Brasil, seja em meio às paisagens exuberantes de montanhas, mergulho nas águas cristalinas ou invadindo a cultura vibrante das cidades, a Agência Nacional de Turismo preparou uma lista especial com os melhores destinos para desbravar com os melhores amigos. Veja abaixo:

BAHIA– Pensando em compartilhar essa data significativa com pessoas que enchem a vida de alegria, Porto Seguro na Bahia é repleto de sol o ano inteiro e reúne o agito das baladas, com ótimas praias. À noite, a cidade abre para a famosa Passarela do Descobrimento, onde abastece os turistas com os melhores drinks e uma culinária especial com tapiocas e o acarajé baiano.

Nas proximidades, a apenas 7,5 km de Porto Seguro, os turistas podem conhecer Arraial D’Ajuda (BA), que possui belíssimas praias com águas cristalinas, calmas e quentes. Com uma bela vista, o Eco Parque do Arraial aproxima os amigos em uma decida de boia de 17 metros de altura, no Tambau, toboágua com uma capacidade de até quatro pessoas. O parque também oferece tirolesa e arvorismo, opções para aqueles que amam uma aventura. Vai encarar?

CHAPADA– Quer aproveitar a tranquilidade e a paz ao lado dos amigos? A Chapada dos Veadeiros (GO) reúne fantásticas cachoeiras, piscinas naturais de águas termais, trilhas e belos pontos para contemplar o pôr do sol. Ao anoitecer, a cidade abre os bares, restaurantes e feirinhas que são movimentadas pelo agito da música ao vivo, confraternização e conversas.

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros também oferece opções de trilhas, cachoeiras, poço com águas cristalinas, comida local e uma beleza que apenas é encontrada no Goiás. As cachoeiras de Santa Bárbara e Capivara são uma das mais visitadas pelos turistas. A Natália Sorrentino, brasileira e viajante, compartilhou a sua experiência no blog: “Naty Buena Onda”. “Ah, falar da Chapada é muito difícil, são tantas maravilhas que é duro escolher sobre o que falar. É um dos lugares sem dúvida mais bonitos que já fui na vida! Recomendo aproveitar o nascer do sol na estrada e visitar um mirante no meio do caminho que torna o passeio ainda mais especial.

BONITO– É bonito, é bonito e é em Bonito (MS), uma das melhores experiências de ecoturismo para você e seu “bonde de amigos”. Em contato com a natureza, esse destino é para se desligar do universo digital e conhecer a Gruta do Lago Azul, uma das maiores cavidades inundadas do mundo com a água de cor azul turquesa. Além disso, a Gruta Catedral e a Gruta São Miguel também proporcionam uma vivência inesquecível pela natureza, com trilhas e momentos de contemplação.

Na cidade existem muitas espécies de peixes e, no Aquário de Bonito, é possível contemplar com os amigos mais de 60 espécies da Serra da Bodoquena e Pantanal. Por entre as águas de Bonito, é possível aproveitar as famosas atividades de flutuação, nas águas do Rio Sucuri, uma das mais cristalinas do mundo, o agente de turista te leva para um passeio de barco, onde vários peixes e espécies subaquáticas percorrem o rio em companhia dos seus amigos.

SÃO PAULO– Viajando para a cidade mais movimentada do país, nesse destino não vai faltar aventuras e histórias para contar. Procurando uma “bagunça boa”, São Paulo (SP) oferece uma diversidade de bares diferentes para “aquela fofoca” com os amigos, como: o Cemitério de Automóveis, o SubAstor e outros. Além disso, a cidade oferece opção de casas de shows, parques, museus e atividades culturais que movimentam a cidade.

Para quem adora um desafio em equipe, SP possui vários escapes rooms, que propõem escapar de uma sala em um determinado tempo. Com temática de zumbi, do passado ao futuro, o Abadom é a maior experiência de terror de São Paulo. Em 1h, o Escape 60 conta com quatro unidades dentro da capital paulista, e diversas opções de salas – e níveis de dificuldade.

DICAS – Para compartilhar incríveis experiências e fortalecer a amizade é importante seguir algumas dicas. Ao visitar diferentes regiões, respeite as tradições locais e aproveite para aprender sobre a história e a cultura do lugar, estando aberto para experimentar novas comidas e costumes das regiões.

Nas visitas as áreas naturais, como praias, parques nacionais e florestas, lembre-se de preservar o meio ambiente! Não deixe lixo nas trilhas ou nas praias e respeite as regras de cada local. Esteja aberto para o inesperado e aproveite o Brasil com as melhores companhias.

Outras dicas podem ser consultadas nas Cartilhas do Consumidor Turista do Ministério do Turismo, disponível AQUI . Pode passar para os amigos, hein?!

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo