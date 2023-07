Tenente Portela terá tarde fria, mas temperaturas mais agradáveis estão a caminho

Tenente Portela, RS - A cidade de Tenente Portela continuará a enfrentar uma tarde fria, com as temperaturas não ultrapassando os 14 graus. No entanto, há boas notícias para os moradores locais, pois a onda de frio está perdendo força gradualmente e a quinta-feira promete ser muito mais agradável.

De acordo com as previsões meteorológicas, a manhã da quinta-feira começará com uma temperatura mínima de 14 graus. Ao longo do dia, os termômetros subirão, atingindo uma máxima de 24 graus durante a tarde. Essa mudança representa um alívio para aqueles que buscavam um clima mais quente e convidativo.

Além disso, há previsão de pancadas de chuva para Tenente Portela durante o dia de quinta-feira. Os acumulados podem chegar a 11 milímetros, com a chegada da precipitação prevista para o final da tarde ou início da noite. Os moradores devem estar preparados para lidar com as condições chuvosas, buscando abrigo adequado e tomando precauções necessárias.

Olhando adiante, a sexta-feira não trará consigo qualquer previsão de chuva. As temperaturas permanecerão amenas, com uma mínima próxima dos 15 graus. Durante o dia, o clima se tornará mais agradável, com máximas atingindo a marca de 27 graus. Essa variação climática indica uma mudança significativa em relação aos dias anteriores e proporcionará um ambiente mais convidativo para atividades ao ar livre.

Os moradores de Tenente Portela podem se animar com a perspectiva de temperaturas mais quentes no horizonte, à medida que o frio diminui sua intensidade. No entanto, é importante lembrar que a chuva pode afetar as atividades diárias durante a quinta-feira, exigindo precauções adequadas. Aproveite a melhora do clima e desfrute das opções de lazer que a cidade oferece.