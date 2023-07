Médico Leandro Boldrini está em liberdade

Na última sexta-feira, 14 de julho, o médico Leandro Boldrini, condenado pelo júri pela morte do menino Bernardo, aos 11 anos, em 2014, obteve progressão de regime concedida pela justiça e está agora em liberdade no regime semiaberto. A decisão foi baseada no bom comportamento do médico durante o tempo em que esteve preso, juntamente com o tempo trabalhado no cárcere e as condições determinadas pelo sistema.

Boldrini foi sentenciado a 31 anos e oito meses de prisão por homicídio quadruplamente qualificado, que inclui os agravantes de motivo torpe, motivo fútil, dissimulação e emprego de veneno. No entanto, ele foi absolvido do crime de ocultação de cadáver.

A equipe de reportagem do Observador Regional confirmou a localização de Leandro Boldrini na tarde deste sábado, 15 de julho, e constatou que o médico deixou a casa penitenciária de Charqueadas às 19h da última sexta-feira, 14.

Agora, Boldrini aguarda o andamento do recurso de anulação do segundo julgamento, que poderá resultar em uma nova análise de seu caso pela justiça. A decisão de conceder a progressão de regime ao médico levanta debates e discussões sobre a efetividade do sistema judicial e a sensação de justiça para a família e a sociedade envolvidas no trágico caso do menino Bernardo. O desfecho desse processo ainda está em aberto, e novos desdobramentos são esperados nos próximos meses.