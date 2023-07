Cooperativismo registra crescimento histórico e impulsiona economia da Região Celeiro

O crescimento das cooperativas instaladas na Região Celeiro está impulsionando significativamente o desenvolvimento econômico e social desta parte do país. Em 2022, mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia, as cooperativas registradas no Sistema Ocergs e localizadas na região tiveram um crescimento histórico de 28,1% em relação ao ano anterior. As empresas que se destacaram nesse crescimento foram a Cotricampo, Cooper Yucumã, Sicredi Raízes e Log Novo, que juntas registraram um faturamento direto de R$ 1,96 bilhão.

O ramo agropecuário foi o principal responsável por impulsionar esse resultado positivo, com um aumento de 20,1% e representando mais de 81% do faturamento das cooperativas da região. A Cotricampo, que nasceu em Campo Novo e atualmente abrange toda a Região Celeiro, teve um crescimento excepcional, superando outras empresas do setor. A cooperativa tem se destacado como uma referência de credibilidade, superando a desconfiança causada pela falência da Cotrijuí. Com uma gestão sólida e resultados comprovados, a Cotricampo se tornou uma das principais referências do agronegócio nacional, o que foi reconhecido com prêmios como o de Empresa Brasileira do Ano 2023, o Certificado Internacional como Membro Ativo da Latin American Quality Institute e o Certificado Internacional “Brazil Quality Certification”.

Além da Cotricampo, a Cooper Yucumã, sediada em Derrubadas, também tem apresentado um crescimento sólido e significativo desde a sua fundação. Já a Sicredi Raízes, uma das cooperativas de crédito mais consolidadas e sólidas do Sistema Sicredi, expandiu sua atuação para além das fronteiras do Rio Grande do Sul, estabelecendo-se de forma sólida nos estados de Santa Catarina e Minas Gerais após a fusão com a Sicredi Palmeira das Missões.

As cooperativas não se destacam apenas pelos resultados financeiros, mas também pelo crescimento no número de pessoas que aderem a esses serviços. Elas se tornaram uma alternativa para produtores rurais, empresários e pessoas físicas, com uma filosofia que valoriza a participação dos sócios nas decisões do empreendimento, tornando-os verdadeiros donos do negócio.

O impacto do cooperativismo na região também é sentido no aspecto social, com a geração de empregos. Em 2022, as cooperativas da Região Celeiro registraram um crescimento de 8,6% no saldo de empregos com carteira assinada. O setor registra 1.532 empregos diretos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) superando o desempenho de geração de empregos no Rio Grande do Sul, que teve uma variação de 3,19% no mesmo período. No total, as cooperativas sediadas na região criaram 121 novos empregos diretos, com destaque para o ramo agropecuário, que representa 61,2% dessas vagas.

O crescimento registrado nas sobras apuradas pelas cooperativas da região Celeiro foi de 30%, alcançando o valor de R$ 98,2 milhões. Esse resultado expressivo demonstra a eficiência econômica das cooperativas e sua contribuição significativa para o desenvolvimento econômico e social da região. Segundo o presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), Darci Hartmann, os números confirmam a relevância das cooperativas para a região, uma vez que empregam mais de 1,5 mil pessoas e contribuem para a economia local e a distribuição de renda às famílias. Esses resultados reforçam a importância do cooperativismo como uma força impulsionadora do crescimento e do progresso na Região Celeiro.

As cooperativas gaúchas registraram um faturamento recorde de R$ 81,9 bilhões em 2022, com um aumento de 14,9% em relação ao período anterior. Esses números reafirmam o destaque do cooperativismo no estado, como apontado no relatório Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2023, divulgado pelo Sistema Ocergs.