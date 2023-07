Quinta edição do ArtePraia alcança 418 inscrições

Com a proposta de ultrapassar os lugares legitimados do fazer e apreciar arte, o ArtePraia lançou, no último mês de maio, o edital para a quinta edição, que será realizada em Fortaleza (CE) nos dias 15, 16 e 17 de setembro. O projeto conseguiu inscrições de quase todos os estados, alcançando seu objetivo: tornar o ArtePraia um evento com alcance nacional. Com relação à última edição, houve um aumento de 47% no número de artistas/coletivos inscritos.



“Estamos muito felizes e entusiasmados com tantas propostas interessantes. Sentimos que expandimos nossa ideia Brasil afora. Vamos analisar cada trabalho com muito carinho”, comemora Gustavo Wanderley, curador do ArtePraia.



O edital delimita alguns critérios, dentre eles é que a proposta de trabalho artístico deve ser efêmera, por proposição de situação ou intervenção temporal, e não deve deixar qualquer resquício no ambiente em que for instalada/executada. Está também entre as regras que, no caso de utilização de materiais, estes devem ser biodegradáveis ou recicláveis e, sob nenhuma hipótese, podem degradar o meio ambiente.



O marco de 418 propostas inscritas em 2023 ultrapassa a soma de todas as outras edições já realizadas pelo ArtePraia. O projeto é uma realização da Casa da Ribeira, Ministério da Cultura e Governo Federal; conta com os patrocínios da Lei de Incentivo à Cultura, Grupo Marquise e Ecofor Ambiental.



“O ArtePraia dialoga com os pilares da área de inteligência social do Grupo Marquise, uma vez que traz em sua essência a democratização do acesso à arte e tem uma total sinergia com o cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade. Agora, assim como o Grupo Marquise, o ArtePraia mostra que tem uma amplitude nacional. Estamos muito felizes com esta parceria”, comenta Vini Fernandes, gerente de Marketing e Inteligência Social do Grupo Marquise.