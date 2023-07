Lojas Avenida expande presença no Brasil com sete inaugurações em quatro meses

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Fundado em 1978 pelo empresário Ailton Caseli, o Grupo Avenida iniciou sua trajetória em um espaço de 50 m². Atualmente, a empresa conta com mais de 130 lojas.

A abertura de novas unidades é apenas uma das iniciativas da Lojas Avenida em 2023. A rede também investe em logística, parcerias e treinamento de equipe, em busca de concretizar o sonho de ser o varejo de moda mais amado e acessível do Brasil.

Essa expansão visa ampliar o alcance da marca, consolidando sua posição no mercado nacional de vestuário de moda. Além disso, a expansão da rede também deve gerar oportunidades de emprego diretos e indiretos nas regiões onde são abertas as lojas, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das comunidades locais.

Outra novidade é a chegada da Lojas Avenida em outros estados brasileiros e no Distrito Federal. Atualmente, há unidades em 11 estados: Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia e Tocantins.

E o ano de 2023 ainda reservará muitas novidades. A expectativa do Grupo Avenida é de inaugurar mais de 30 unidades entre julho e dezembro, ultrapassando a marca de 160 lojas ainda neste ano.

Desde 2022, o Grupo Avenida faz parte da holding sul-africana Pepkor. Essa parceria tem sido fundamental para impulsionar os resultados da empresa e permitir uma expansão rápida. A sinergia entre as duas empresas tem sido evidente, possibilitando o crescimento e a aceleração do plano de expansão da Lojas Avenida.

Entre o final de março e o começo de julho de 2023, a Lojas Avenida inaugurou sete unidades, sendo cinco no Pará, nas cidades de Marituba, Ananindeua, Paraupebas, Marabá e Santa Izabel, além de uma em Goiás, em Águas Lindas de Goiás, e outra em Rondônia, no município de Guajará-Mirim. Com essas inaugurações, o Grupo Avenida ultrapassou a marca de 130 unidades pelo país.

Entretenimento Há 1 dia Em Entretenimento Yakult participa do 24º Festival do Japão de São Paulo A maior novidade da multinacional no evento, que será realizado de 7 a 9 de julho, são as novas embalagens dos leites fermentados

Entretenimento Há 2 dias Em Entretenimento Arena Cross consagra campeões da temporada 2023 Super Final internacional no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo, terminou com os títulos de Paulo Alberto (Pró), Bernardo Tibúrcio (AX2), Zion Berch...

Entretenimento Há 3 dias Em Entretenimento Profissionais sofrem com etarismo cada vez mais cedo Pesquisa mostra que uma em cada quatro pessoas que já sofreu preconceito de idade no ambiente de trabalho estão na casa dos 30 anos