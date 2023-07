Yakult participa do 24º Festival do Japão de São Paulo

A multinacional japonesa Yakult, que comemora 55 anos de Brasil neste ano, é uma das participantes da 24ª edição do Festival do Japão de São Paulo. No evento, que visa preservar e divulgar a cultura japonesa e transmitir as tradições para as novas gerações, a Yakult terá um estande com algumas atrações. A principal novidade é a apresentação das novas embalagens dos leites fermentados da marca em infláveis gigantes. Além disso, os visitantes poderão assistir a um vídeo de 15 segundos que detalha o novo visual dos produtos.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, afirma que o Festival do Japão é um evento de grande importância, especialmente por acontecer na cidade de São Paulo – que abriga a maior comunidade de japoneses e descendentes do país. “É muito representativo para a Yakult participar novamente desse encontro que enaltece a cultura japonesa, pois Brasil e Japão mantêm estreitas relações de amizade e respeito”, ressalta. O Brasil abriga a maior população japonesa fora do Japão, com cerca de 1,5 milhão de pessoas.

A Yakult também vai realizar minipalestras diárias, em sala fechada no estande, com capacidade para 20 participantes por sessão. Nas palestras, as técnicas em Nutrição da empresa abordarão os benefícios dos produtos da marca e alimentação saudável. Os visitantes poderão assistir, ainda, a um vídeo que mostra todo o processo de fabricação realizado no Complexo Industrial de Lorena, no interior de São Paulo. Todos os leites fermentados da marca, assim como Sofyl, Yodel, Tonyu e Suco de Maçã Yakult, serão comercializados no estande nos três dias do evento.

Novas embalagens

A maior mudança foi realizada na embalagem que envolve seis frascos do leite fermentado (forma padrão de comercialização tanto na venda domiciliar quanto no comércio em geral). A embalagem ficou mais colorida e mostra uma ilustração gigante de cada frasco com suas cores características – Leite Fermentado Yakult (embalagem vermelha), Yakult 40 (embalagem verde) e Yakult 40 light (embalagem azul) –, os dois últimos com 40 bilhões de Lactobacillus casei Shirota por frasco. Além disso, foi inserida uma impressão no topo com as características dos produtos para facilitar a visualização por parte dos consumidores.

“O principal objetivo da nova embalagem é deixar ainda mais claro para os consumidores que as três versões dos leites fermentados comercializadas no Brasil são sugeridas para públicos diferenciados e com necessidades individuais”, acentua o presidente. Lançado em 1935 no Japão, o Leite Fermentado Yakult é o carro-chefe da multinacional em nível global e dirigido para toda a família. Já o Yakult 40 atende principalmente às demandas do público adulto com vida agitada ou idade avançada, enquanto o Yakult 40 light agrada especialmente o consumidor que leva uma vida moderna e se preocupa com o menor consumo de calorias – uma vez que tem apenas 30 calorias por frasco de 80 gramas.

O Festival

A 24a edição do Festival do Japão será realizada de 7 a 9 de julho no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, em São Paulo, e é organizada pelos voluntários da Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil (KENREN). Nos três dias de evento serão apresentados shows musicais, atrações culturais e danças típicas. Os visitantes também terão acesso a exposições culturais, workshops, cerimônia do chá e atividades gratuitas para crianças, jovens, adultos e idosos, e poderão saborear a culinária regional tradicional das províncias japonesas.

Serviço:

24º Festival do Japão de São Paulo

Data: 07 a 09 de julho de 2023

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo)

Horários:

Dia 07/07 – 11h às 21h

Dia 08/07 – 9h às 21h

Dia 09/07 – 9h às 18h

Informações: (11) 3277-6108 / 3277-8569 – www.festivaldojapao.com.br

Mais informações

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 55 anos em 2023. Para outras informações, basta acessar o site ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial e [email protected]