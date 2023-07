Abertas as inscrições para o Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental

Estão abertas, até 31 de agosto, as inscrições para o Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2023. A iniciativa, promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), com apoio da Secretaria de Comunicação (Secom), pretende estimular a produção de trabalhos jornalísticos que valorizem as boas práticas ambientais.

O tema deste ano é “Inovação ambiental no presente para o futuro”.Podem se inscrever profissionais com trabalhos publicados em veículos de imprensa com sede no Rio Grande do Sul e estudantes de jornalismo que tenham trabalhos divulgados em canais oficiais da instituição de ensino. As publicações ou veiculações devem estar compreendidas entre 1º de janeiro de 2022 e 30 de agosto de 2023.

“A comunicação é um dos pilares da atual gestão da Sema, e esse prêmio valoriza a criação de conteúdos sobre inovação na pauta ambiental. Por meio do jornalismo, temos a oportunidade de replicar para a sociedade os casos que obtiveram bons resultados”, destaca a secretária da pasta, Marjorie Kauffmann.

Os finalistas terão os nomes divulgados em 5 de outubro, e a previsão é de que o evento de premiação ocorra no mesmo mês. Serão distribuídos prêmios em dinheiro entre R$ 500 e R$ 6 mil.

Tema e microtemas

O prêmio, que está em sua segunda edição, busca valorizar os trabalhos jornalísticos que divulgam iniciativas inovadoras e ambientalmente positivas.No âmbito do tema “Inovação ambiental no presente para o futuro”, as reportagens deverão contemplar um dos microtemas abaixo:

mitigação das emissões de Gases de Efeito Estufa;

agropecuária de baixo carbono;

energia limpa e renovável;

proteção das espécies nativas do RS;

geoparques;

educação ambiental;

gestão de resíduos;

enfrentamento da estiagem;

gestão das águas na recuperação dos rios e nascentes.

Os interessados poderão se inscrever nas categorias Jornalismo Impresso, Webjornalismo, Fotojornalismo, Radiojornalismo/Podcast, Telejornalismo ou Jornalismo Universitário.

O prêmio tem o apoio da Associação Riograndense de Imprensa (Ari), da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) e da Associação Profissional dos Repórteres (Arfoc).

Publicação no Diário Oficial do Estado

Página oficial do prêmio para conferir o edital e se inscrever