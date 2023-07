Hospitais de Passo Fundo operam acima da capacidade e alertam para situação preocupante

Na manhã de hoje, os hospitais de Passo Fundo divulgaram um alerta preocupante. As instituições de referência para o interior do estado estão operando acima da capacidade. Tanto o Hospital São Vicente de Paulo quanto o Hospital de Clínicas têm enfrentado superlotação nos últimos três meses, com um agravamento ainda mais severo nos últimos dias.

O Hospital São Vicente de Paulo encontra-se com uma taxa de ocupação de cerca de 160%, ou seja, muito acima de sua capacidade de internação e acolhimento de pacientes. Já o Hospital de Clínicas apresenta uma situação ainda mais crítica, com uma taxa de ocupação de 182%. Apesar disso, ambas as instituições continuam com seu atendimento ativo.

De acordo com a reportagem da Rádio Uirapuru de Passo Fundo, a situação se agravou devido às condições climáticas, com o início do período de frio, o que tem levado mais pessoas a buscar os serviços de saúde, principalmente em decorrência dos casos de síndromes respiratórias.

A superlotação dos hospitais representa um desafio significativo para a prestação de cuidados adequados aos pacientes e ressalta a importância de medidas preventivas, como a vacinação e o cumprimento de protocolos de saúde, para reduzir a disseminação de doenças e aliviar a pressão sobre o sistema de saúde.

