Paola Ribeiro traz bossa carioca para a Casa Essência Duratex na CASACOR SP

Paola Ribeiro chega a sua 6ª participação na CASACOR São Paulo assinando a Casa Essência Duratex, marcada por um pé direito de 5,50m, que conta com grandes esquadrias voltadas para a passarela de acesso do Conjunto Nacional, marco modernista da cidade de São Paulo.

Seguindo a linearidade das esquadrias bem-marcadas, o projeto repete o mesmo padrão em vários detalhes da marcenaria, tirando partido dos traços e geometrias modernistas, presentes nas estantes e tetos feitos no padrão Nogueira Flórida. O espaço possui no total 270m² e é composto por living, cozinha, adega, quarto com banheiro e closet, home office, sala de jantar e varanda, aonde o destaque vai para o paisagismo, com jabuticabeiras de mais de 3m de altura, feito especialmente pelo paisagista Alex Hanazaki - que assina também o jardim Origens Portinari - para compor a estética do espaço e ressaltar a integração com a natureza e a biofilia.

“Meu trabalho é muito intuitivo e inspirador naturalmente, por isso, todo esse projeto foi trabalhado a partir de um conceito de caixa, fundamentado nos desenhos que fazem alusão aos elementos arquitetônicos, já existentes nas grandes esquadrias e na especificação do lançamento do padrão Nogueira Flórida da Duratex, que transmite a sensação de paz e tranquilidade. Essa madeira, muito comum nos Estados Unidos e Canadá, tem sua nobreza realçada pelos veios e catedrais alongadas e pelo seu tom quente de marrom. É muito bem complementada pelo uso de tons vermelhos escuros, laranjas e uma paleta de rosas claros”, define Paola.

Com o objetivo de criar uma “caixa” com o padrão madeirado para aquecer o ambiente, Paola forrou as paredes de 5m de altura aproveitando ao máximo os limites do painel Duratex, com detalhes de boiserie, característicos do trabalho da profissional, que sempre busca trazer aconchego e conforto em seus espaços, com presença forte de madeiras, tecidos variados e mistura de objetos novos e antigos, muitos vindos de anos de acervo da própria arquiteta.

No living, destaque para a obra do artista Marcelo Catalano, que foi feita especialmente para o espaço, adequando-se às medidas exatas da boiserie central. O conjunto de 36 obras em caixas de acrílico de cores variadas recebeu o nome de Apollinaire, em referência ao crítico de arte e poeta francês que “assim como em um poema, partes de um conjunto feito de detalhes formam o todo, estabelecendo um diálogo entre geometria, que é o tema e pano de fundo e a cor, ali representada também pelas caixas de acrílico, que extrapolam seu papel para além da moldura”, descreve o artista.

Na área do quarto, closet e banheiro, Paola rebaixou o teto para trazer maior aconchego e privacidade para essa área. A cama foi desenhada pela própria arquiteta para o espaço. Com desenho limpo e tecido, destaque para a iluminação, que assim como em todo o espaço foi assinada por Maneco Quinderé.

"O ambiente traz ainda outros padrões da marca, como o Calacata Gold da nova linha de padrões Duratex You, que foi utilizado na cozinha, assim como os padrões Bolero e Verde Floresta que foram aplicados no closet e na mesa de escritório, respectivamente", explica a profissional.

"A Casa Essência Duratex traz ainda aplicações de piso e parede do padrão SBE Nat da Coleção Maracangalha, assinada por Nildo José, lançamento da Portinari, além de aplicações da Coleção Sole SBE NAT na parede e a Coleção Venezia FWO HARD. As louças, metais e acessórios são Deca, patrocinadora Master da CASACOR", finaliza Paola.