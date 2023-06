BSB Bulls 2023: circuito de rodeios de Brasília reúne artistas em Cocalzinho

A cidade de Cocalzinho, localizada em Goiás, a somente 120 km do Distrito Federal, completa 33 anos de vida. Em comemoração à data, a cidade recebe o evento BSB Bulls 2023 - Rodeio em Touros. A iniciativa visa gerar emprego e renda, aquecer a economia e os comércios locais, além de fomentar a cultura, o esporte e o lazer na região de Cocalzinho - em integração ao desenvolvimento do DF.

A música sertaneja e a MPB agitam o palco do evento, com apresentações de peso. Entre as atrações estão Néia MPB, Zé Victor, Max Fernandes, Yuri Thiago, Rick Rangel, Pedro Maya, Roniel e Rafael - artistas já bem conhecidos do público brasiliense. A entrada do rodeio é gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento. As doações serão repassadas a instituições carentes da região de Cocalzinho e Brazlândia, por meio do Instituto Juarezão.

O BSB Bulls - Rodeio em Touros é uma realização da empresa 2 de fevereiro Show Business, com os produtores Fernando Fernandes e Juarez Júnior. “Oferecer à população de Cocalzinho um evento desse porte é uma satisfação enorme para mim. Será um dia muito especial para a população da cidade e para os artistas do DF. Além disso, a economia da cidade agradece”, comemora Fernando Fernandes.

Sobre os artistas

Néia MPB

Canções autorais, de composições próprias da cantora fazem parte do repertório musical do show de Néia MPB. Característica marcante de suas apresentações é um storytelling, em que a artista narra a história de sua vida e das canções, antes de interpretá-las. O público interage, participa e se encanta com a apresentação e a trajetória da cantora, que possui um EP lançado, intitulado “Quem é?” - independente, autoral e produzido durante o período de isolamento social. O trabalho produzido por Pedro Bedê traz cinco faixas, que incluem, cada uma, um videoclipe. “Esse trabalho é fruto de muito estudo, exercícios vocais, de dança e de muita atividade física. Minhas composições retratam minhas experiências de vida. Elas brotam de meu coração. Canto a minha vida, a minha verdade”, explica Néia.

Zé Victor

Zé Victor é mineiro, radicado em Brasília. Começou a cantar aos 14 anos e desde então vem trilhando um caminho de sucesso. Em 2022, gravou seu primeiro DVD, ao vivo em Goiânia, onde gravou os singles “Garantia de Replay” e “Morena”, que bateram recordes nas plataformas digitais. O cantor já fez a abertura do show de Fred e Fabrício e participou de apresentação de Maiara e Maraísa.

Max Fernandes

Max Fernandes, natural da Paraíba, tem a música sertaneja enraizada na sua trajetória musical - afinal são mais de 20 anos dedicados ao estilo musical. Max passeia entre os diferentes estilos do sertanejo, do clássico ao universitário.

Yuri e Thiago

A dupla é formada pelos amigos Jorge Yuri e Tiago Caldeira. Tiago era cantor solo e durante uma de suas apresentações, Yuri foi convidado para fazer o backing vocal de uma das músicas. Em 2010, se uniram e formaram a Banda Enedy e começaram a tocar nos bares e casas de show da cidade de Águas Lindas de Goiás. O talento multi-instrumentista de Tiago e a voz marcante de Yuri geraram no público um resultado positivo, vindo da mistura popularmente intitulada por "funknejo", como na música "Love Love", que marcou a trajetória da dupla, com milhares de visualizações no YouTube.

Serviço: BSB Bulls – Rodeio em Touros

Data: de 30 de junho a 2 de julho

Entrada livre: mediante a doação de um quilo de alimento