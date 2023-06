Confirmado o aporte de R$140 milhões para o reajuste dos honorários médicos do IPE Saúde

Em reunião com representantes do Cremers, Simers e Amrigs, na tarde desta terça (27), o Governo do Estado confirmou o aporte de R$140 milhões para o reajuste dos honorários médicos do IPE Saúde. O valor representa um aumento de cerca de 70% no valor destinado atualmente ao pagamento dos profissionais.



O anúncio é resultado de uma série de encontros e reivindicações das entidades médicas, e ocorre após a aprovação do projeto de reestruturação do IPE na Assembleia Legislativa, o que irá gerar um aumento na arrecadação de R$ 720 milhões ao ano. Desta forma, cerca de 20% do montante será destinado à atualização dos valores das tabelas de honorários, que estão defasados há 12 anos.



Durante a reunião, foi definido que será criado um grupo de trabalho, com representantes das três entidades, para que sejam discutidas as propostas. A primeira reunião está marcada para o dia 12 de julho. O Governo do Estado se comprometeu a implementar as mudanças de forma rápida e efetiva.



Também participaram do encontro a Secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, o Secretário Chefe da Casa Civil, Artur Lemos, o presidente do Ipe Saúde, Bruno Jatene, e os deputados estaduais, Dr. Thiago Duarte e Dr. Rafael Braga.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.