A Food Expo PRO e a Hong Kong International Tea Fair do HKTDC serão realizadas juntas em agosto

Organizadas pelo Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC), a Food Expo PRO e a Hong Kong International Tea Fair Feira Internacional de Chá de Hong Kong) serão realizadas juntas de 17 a 19 de agosto de 2023 no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong. As feiras reunirão uma ampla variedade de especialidades globais de alimentos e bebidas, chá e produtos relacionados, oferecendo uma plataforma de fornecimento única para importadores de alimentos e bebidas, atacadistas, varejistas, restaurantes, grupos de hospitalidade, lojas de departamento e varejistas eletrônicos. A feira estará aberta a visitantes públicos com ingresso no último dia (19 de agosto).

A Food Expo PRO e a Hong Kong International Tea Fair da HKTDC serão realizadas juntas em agosto (Foto: Business Wire)

Food Expo PRO: o principal evento comercial da Ásia para alimentos e bebidas

Este ano, o Food Expo Trade Hall se transformará em Food Expo PRO e se concentrará e aprofundará ainda mais os elementos B2B, com o objetivo de fornecer uma plataforma comercial profissional única para ajudar os participantes do setor de alimentos e bebidas a explorar oportunidades e estabelecer conexões. A Food Expo PRO apresenta a zona de "Ciência e Tecnologia de Alimentos", além de pavilhões de vários países e regiões, incluindo China Continental, Japão, Coreia do Sul, Polônia e outros. Outras categorias de produtos incluem produtos alimentícios e bebidas, embalagens de alimentos, rotulagem e serviços de logística, produtos de processamento de alimentos, maquinário e produtos alimentícios e bebidas Halal.

A Hong Kong International Tea Fair (A Feira Internacional do Chá de Hong Kong), que acontece simultaneamente, reúne uma grande variedade de produtos, incluindo chá e produtos relacionados ao chá, embalagens para chá, utensílios para chá e tecnologia para chá. Várias províncias da China continental montarão pavilhões de grupos na feira. Além disso, o pavilhão do Sri Lanka retornará este ano com produtos de chá do Ceilão da região.

As duas feiras continuarão a adotar o modelo EXHIBITION+ do HKTDC, que integra elementos on-line e off-line, ampliando as interações face a face dos eventos físicos para a plataforma de negócios inteligente, Click2Match, que estará aberta aos participantes de 10 a 26 de agosto.

Além disso, a Conferência Internacional de Modernização da Medicina Chinesa e Produtos de Saúde (International Conference of the Modernization of Chinese Medicine and Health Products, ICMCM), em conjunto com o HKTDC e oito instituições de pesquisa científica, será realizada no mesmo local nos dias 17 e 18 de agosto para fornecer informações profissionais sobre a medicina chinesa no setor.

