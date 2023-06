OdontoTop é premiada pela 2ª vez com o Selo de Excelência em Franchising

A OdontoTop foi agraciada com o Selo de Excelência em Franchising, entregue pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), em reconhecimento ao modelo de franquia desenvolvido pela empresa do ramo de odontologia. É o segundo ano consecutivo que o Hospital do Dente recebe a premiação. A entrega deste ano ocorreu no último dia 5 de maio, em cerimônia no Golden Hall do WTC, em São Paulo/SP.



“O Selo de Excelência em Franchising é um selo nacional que reflete as atividades da franqueadora perante os franqueados e consolida a OdontoTop como uma das maiores franqueadoras do Brasil. Ao receber o selo, somos reconhecidos pelo mercado como uma referência no franchising, na adoção de práticas de gestão, padronização, suporte e tudo que envolve uma franqueadora de excelência,” coloca o CEO da OdontoTop, Cristiano Demartini.



O Hospital do Dente passou por uma pesquisa que avaliou ações e suporte como um todo, e recebeu um retorno positivo na avaliação dos franqueados.



“Isso deixa claro que estamos trilhando um caminho de ética, transparência e seriedade, e que se trata de um negócio escalável. A OdontoTop está crescendo de forma sólida, com nossa cultura e DNA enraizados em todas as unidades”, comenta a diretora de Implantação Aline Wartha.



Hoje a OdontoTop conta com 43 unidades em funcionamento e 14 unidades em construção na região Sul do Brasil, e uma certeza é de que o Selo ABF representa que cada movimento realizado pela Franqueadora é pensado estrategicamente em benefício dos franqueados do Hospital do Dente.

