Governo recebe embaixador do Reino dos Países Baixos

O governo do Estado recebeu, nesta quinta-feira (22/6), o embaixador do Reino dos Países Baixos, André Driessen. O encontro, realizado noCentro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), foi conduzido pela secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, e contou com a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.A reunião teve como objetivo dar continuidade à aproximação entre o Rio Grande do Sul e a Holanda pensando na transição energética e no desenvolvimento das regiões portuárias.

Em maio, o governo firmou, durante a World Hydrogen Summit (WHS) 2023, na Holanda, uma parceria para fomentar o desenvolvimento econômico com foco em energias renováveis, sustentabilidade e transição energética nos portos gaúchos. "Esse acordo incluiu diversos Estados brasileiros. A intenção, agora, é elencar o que irá integrar a Carta de Intenções que será assinada especificamente com o Rio Grande do Sul. A qualificação da mão de obra para o mercado do hidrogênio verde será um dos itens a serem fomentados", explicou Marjorie.

Driessen reforçou a importância da integração, pensando no hidrogênio verde (H 2 V) principalmente para transportes, indústria e produção de energia. "Queremos conectar os ecossistemas entre os países para elaborar projetos e trocar experiências, aproveitando a mão de obra qualificada existente", afirmou.

Marjorie lembrou da capacidade de transmissão de energia – que coloca o Rio Grande do Sul em posição de destaque no Brasil – e dos estudos sobre o mercado do H 2 V desenvolvidos pela consultoria McKinsey. A secretária também tratou dos complexos eólicosonshorejá licenciados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e do andamento de projetosoffshoreem licenciamento no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

"Outros diferenciais do Estado serão os inventivos para fomentar e catalisar a cadeia do H 2 V – entre eles a criação de uma política pública específica", destacou a secretária.