Ministério do Turismo certifica roteiros turísticos participantes da 2ª edição do Experiências do Brasil Rural

O Ministério do Turismo realizou nesta quarta-feira (21.06) o encerramento da 2ª edição do projeto “Experiências do Brasil Rural”. A cerimônia, realizada de forma virtual, contou com a entrega dos certificados de qualificação dos roteiros turísticos participantes. O evento contou com representantes das rotas: Caminhos de Dona Francisca (SC); Rota Turística do Café (SP); Roteiro do Café e do Vinho (SP); Rota do Engenho (SE); Rota Verde do Café (CE); Rota Caminhos da Serra de Itabaiana (SE).

A live reuniu o secretário nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo, Marcelo Lima Costa; o Coordenador-Geral do Projeto Experiências do Brasil Rural, representando a Universidade Federal Fluminense, Osiris Marques; a Coordenadora-Geral de Sustentabilidade e Ações Climáticas, Rafaela Lehman; a Coordenadora de Produção Associada ao Turismo, Anna Modesto Leal e representantes das rotas certificadas.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, não deixou de participar do evento e mandou cumprimentos aos representantes por meio de vídeo. “Iniciativas como essa, que apoiam e promovem o turismo em áreas rurais do país, ampliam a oferta turísticas brasileira por meio da valorização de produtos e serviços da agricultura familiar e da estruturação de atrativos locais. É a política pública que dá resultados e que promove a real mudança, porque transforma vidas por meio do desenvolvimento econômico e social”, destaca Daniela.

Finalizando mais uma edição, a entrega dos certificados representou o agradecimento e o reconhecimento por todo o esforço empreendido pelos servidores turísticos e empreendedores rurais, que, após finalizarem a sua rotina de trabalho, participaram de aulas, mentorias e capacitações, contornando todos os tipos de adversidades para buscar aperfeiçoamento.

O secretário nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo, Marcelo Lima Costa, ressaltou a importância do turismo forcar nas comunidades rurais e promover a geração de emprego. “Estamos muito felizes com o resultado da experiência e queremos dar as felicitações a todos que concluíram o projeto. Foi um trabalho árduo, cuidadoso e muito admirável, que continuará avançando para promover ainda mais o turismo rural”, afirma o secretário.

Os representantes dos roteiros relataram que o projeto proporcionou a valorização do segmento, trazendo impacto para a comunidade local e deixando muitos frutos para os empreendedores dos municípios certificados. Eles destacam ainda, que é visível a diferença que o projeto causou nas comunidades, potencializando a transformação dos roteiros e trazendo visibilidades para o turismo rural.

O Projeto Experiências do Brasil Rural (EBR) foi resultado de uma parceria entre o Ministério do Turismo (MTur), o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e a Universidade Federal Fluminense (UFF), criado para auxiliar no desenvolvimento da Pesquisa Aplicada na Área de Agricultura Familiar e Circuitos Turísticos, realizado nos anos de 2021 e 2022.

RESULTADOS– Ao total, foram ministradas mais de 120 oficinas de diagnóstico dos roteiros, que contaram com avaliações referente a experiência memorável, qualidade técnica, gestão e roteiro. Além disso, foram realizadas quase 250 horas de mentorias (atendimento individualizado para os agricultores familiares das cadeias produtivas de interesse do projeto) e mais de 300 horas de cursos de capacitação.

Tudo isso ocasionou em um total de 131 experiências turísticas memoráveis criadas e validadas. O projeto contemplou, de norte a sul do Brasil, mais de 90 famílias da agricultura familiar que desenvolvem atividades relacionadas às 8 cadeias produtivas de interesse do projeto (cerveja, frutos da Amazônica, queijo, vinho, cachaça, café, farinha de mandioca e mel), além de outros 120 empreendimentos turísticos, dentre meios de hospedagem, restaurantes, agências de turismo, receptivos e transporte.

E não para por aí, cerca de 90% dos participantes se sentem mais qualificados para receber turistas em suas propriedades após terem participado do Experiências do Brasil Rural. Aproximadamente mais de 60% relataram que os roteiros estão mais bem estruturados com relação à diversidade de experiências, produtos e serviços ofertados e mais bem sinalizados, o que facilita o acesso dos turistas aos roteiros, 60% relataram melhoras com relação ao marketing dos roteiros, incluindo visibilidade, promoção e consolidação de suas marcas e 50% dos participantes entrevistados confirmaram o aumento no número de vendas e o recebimento de turistas em suas propriedades.

MANUAL METODOLÓGICO– Durante o desenvolvimento do projeto, o MTur lançou o Manual de implementação para desenvolvimento de experiências memoráveis em roteiros turísticos, que é resultado da aplicação do projeto Experiências do Brasil Rural. O documento auxilia os roteiros e agentes turísticos a aplicar o diagnóstico, qualificação, criação e validação de experiências memoráveis baseadas nas mais atuais e relevantes fontes de pesquisa, tais como artigos científicos, opinião de especialistas, documentos técnicos nacionais e internacionais. Clique AQUI e acesse.

BRASIL ORIGINAL– Promovendo a estruturação de roteiros turísticos em comunidades tradicionais do país, o Ministério do Turismo lançará em 2023 o projeto Experiências do Brasil Original, que tem o intuito de trazer oportunidades de crescimento sustentável a zonas rurais, atraindo turistas e geração de emprego e renda para comunidades da agricultura família que são, em sua maioria, lideradas por mulheres.

O programa contará com o auxílio dos ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial, além de instituições como a Universidade Federal Fluminenses (UFF) e a Sociedade Alemã para Cooperação Internacional (GIZ).

Confira os vídeos dos roteiros certificados da 2ª edição do projeto EBR, clicando AQUI .

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo