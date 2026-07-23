Adoção de nuvem cresce 77% e amplia integração com ERP

Com a digitalização de processos, os serviços em nuvem, também conhecidos como cloud computing, avançaram no mercado. Segundo o estudo "Panorama Cloud nas empresas brasileiras", 77% das organizações no Brasil já adotam essa tecnologia.

Esse percentual deve crescer ainda mais nos próximos anos, chegando a 90% das empresas em nível global até 2027, conforme indica levantamento. Vinicius Mendes, diretor-executivo da TOTVS Cloud, destaca que o cloud é um habilitador para negócios. "É um habilitador de ganho de eficiência, de ganho de produtividade, de avanço na pauta de segurança, de preparação e avanço também na pauta de IA (Inteligência Artificial)", explica em entrevista ao podcast Trend in TOTVS.

Essa visão é reforçada por outros dados do "Panorama Cloud nas empresas brasileiras", que indicam a possibilidade de ganho operacional como principal motivo para adoção da tecnologia.

Para 41% das empresas participantes do estudo, a busca por melhoria de desempenho foi o fator que impulsionou a implementação dos serviços em nuvem, enquanto 40% visam redução de custos e 39% buscam flexibilidade e escalabilidade. Apesar do percentual elevado de adoção dos serviços cloud no Brasil, a integração entre a tecnologia e o ERP, um dos principais recursos de gestão utilizados pelas empresas, ainda é baixa.

Para 47% das empresas, o ERP é crítico e estratégico para os negócios, mas 63% delas ainda mantêm o sistema em infraestruturas on-premise (físicas) ou dedicadas, conforme dados divulgados pela Abes (Associação Brasileira das Empresas de Software).

Nesse cenário, a integração entre ERP e cloud representa uma mudança na forma como as empresas estruturam seus ambientes de tecnologia, permitindo que os sistemas de gestão utilizem recursos de infraestrutura disponibilizados pela nuvem em vez de depender exclusivamente de servidores locais.

"O que o cloud trouxe foi a possibilidade das empresas deixarem de fazer investimentos relevantes na construção de uma infraestrutura local, 100% dedicada, e pudessem utilizar uma infraestrutura muito mais orientada à sua demanda, ao que ela precisava de capacidade e através da internet", destaca Vinicius Mendes.

Na prática, empresas de diferentes segmentos já vêm adotando esse modelo. A Fadel Transportes, por exemplo, migrou sua infraestrutura para a nuvem durante um processo de modernização tecnológica.

Segundo Danilo José Brunini, gerente corporativo de Tecnologia e Inovação da empresa, isso proporcionou "uma gestão mais eficiente, integrada e adaptada às necessidades específicas do setor de logística, contribuindo para a excelência operacional e o crescimento sustentável do negócio".

O avanço do cloud indica uma mudança gradual na forma como as empresas estruturam seus ambientes tecnológicos, tornando os sistemas em nuvem cada vez mais presentes nas estratégias de modernização da infraestrutura tecnológica em diferentes setores.

Diante desse cenário, migrar a infraestrutura de TI é o passo fundamental para negócios que buscam escalabilidade, segurança e redução de custos. Conheça as soluções de Cloud da TOTVS e descubra como levar mais eficiência operacional e flexibilidade para a gestão da sua empresa.