Quickly Travel completa 25 anos de operações em viagens corporativas e de lazer

A Quickly Travel chega aos 25 anos fiel aos conceitos do omotenashi – o espírito da hospitalidade japonesa -, que nortearam os fundadores Sérgio Masaki e Mami Fumioka na idealização da empresa estabelecida oficialmente no dia 18 de junho de 1998. A data coincide com o aniversário da imigração japonesa, sendo o Japão o berço dos irmãos e sócios-fundadores.

Ao longo dessas duas décadas e meia, e passando por todos os ciclos e oscilações da economia nacional, a agência que iniciou as atividades voltadas exclusivamente ao público corporativo, soube diversificar e ampliar a atuação, passando a atender também o segmento de lazer com pacotes particulares e de grupos.

Um marco na trajetória da agência foi definitivamente o ano de 2010, quando iniciou suas ações com o esporte, marcadamente durante a Copa do Mundo da África do Sul, ao levar ao país perto de 400 torcedores. Anos mais tarde teve o primeiro contato com os Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, desta vez no papel de agência receptiva responsável pelo atendimento de aproximadamente 5 mil turistas japoneses.

Em franca expansão, a performance da agência não passou despercebida e em setembro de 2014 a Quickly Travel alçava o maior dos seus voos, passando a integrar o Grupo JTB, um dos maiores conglomerados de turismo do mundo, presente em 39 países e 143 cidades. A junção com o grupo japonês permitiu ampla base de intercâmbios multiculturais e experiências globais para cada um dos setores da empresa brasileira. "Além de almejada globalização e da possibilidade de crescimento, a parceria com o Grupo JTB nos trouxe oportunidades além do imaginado", diz a Vice-Presidente Mami Fumioka.

Com esse movimento estratégico, a empresa ganhou tração no mercado nacional ao se tornar o único foco de investimento da JTB no país. Para o grupo japonês, o investimento no mercado brasileiro faz jus aos bons resultados apresentados nos últimos anos e nas perspectivas de crescimento para o futuro. Afora isso, a Quickly Travel também integra o circuito Virtuoso, conhecida plataforma de turismo de luxo do mundo.

Nos últimos dois anos, a agência ganhou tração ao conquistar contas fora do segmento japonês, área em que possui expertise. Essa mudança de posicionamento possibilitou a penetração em novas praças ao priorizar a personalização dos atendimentos. Atualmente, a agência emprega 180 colaboradores, e conta com mais de 500 empresas cadastradas em seu portfólio de clientes, tendo fechado o último ano com uma movimentação superior a R$ 250 milhões.