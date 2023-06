Reserve a data: Encontro ANS Centro-Oeste I Brasília acontecerá em agosto

A Agência Nacional de Saúde Suplementar irá promover o Encontro ANS Centro-Oeste I Brasília nos dias 15, 16 e 17 de agosto na capital brasileira. Com palestras, debates e mesas de atendimento com agendamento prévio, o Encontro ANS é voltado para operadoras, prestadores de serviços de saúde e órgãos de defesa do consumidor de todo o país.

“Essa é uma importante oportunidade de reunir os atores do setor para debater ideias e esclarecer pontos da regulação da saúde suplementar. Além disso, o evento presencial também favorece a integração entre as pessoas e o compartilhamento de boas práticas”, destaca o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello.

As inscrições serão abertas em 17 de julho, data em que a programação do evento estará disponível no portal da Agência.