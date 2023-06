Cotricampo anuncia a oitava edição da ExpoAgro com programação ampliada

Gelson Bridi, presidente da Cotricampo, compartilhou informações sobre a oitava edição da ExpoAgro Cotricampo, uma das maiores feiras agropecuárias da região. O evento está programado para ocorrer nos dias 21, 22, 23 e 24 de fevereiro de 2024, ganhando um dia a mais em sua programação.

O acréscimo de um dia à feira foi uma medida adotada para atender aos pedidos dos expositores, visitantes, associados e produtores rurais, com o objetivo de oferecer uma experiência ainda mais completa e proveitosa para a comunidade regional. A ExpoAgro Cotricampo continuará focada em proporcionar alternativas para o desenvolvimento, tecnologia e negócios, por meio da parceria entre a cooperativa, empresas e entidades parceiras.

Durante uma reunião entre os líderes e o conselho de administração da Cotricampo, também foi decidido que serão realizados investimentos e melhorias no parque de exposições da cooperativa, localizado em Campo Novo. Essas melhorias visam aprimorar ainda mais o espaço e a recepção aos visitantes e expositores, proporcionando um ambiente adequado para a realização do evento.

O lançamento oficial da 8ª ExpoAgro Cotricampo está agendado para o dia 14 de setembro, que coincide com a data de aniversário da cooperativa. Nessa ocasião, serão apresentados detalhes sobre as atrações, palestras, exposições e demais atividades que comporão o evento, fortalecendo o compromisso da Cotricampo em promover o desenvolvimento do setor agropecuário e impulsionar os negócios na região.

A ExpoAgro Cotricampo representa uma oportunidade valiosa para produtores, empresários e interessados no setor agropecuário conhecerem as últimas novidades tecnológicas, estabelecerem parcerias e trocarem experiências, contribuindo para o fortalecimento da economia local e o avanço do agronegócio.

