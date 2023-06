Música "Parabéns", da Galinha Pintadinha, atinge 1 bilhão de views no YouTube

A Galinha Pintadinha se mostra como uma das marcas infantis mais conhecidas no mundo ao acumular conquistas, visualizações expressivas e parcerias. Em abril, por exemplo, mais um sucesso da personagem atingiu 1 bilhão de views no canal da personagem no YouTube. Trata-se do vídeo com a música “Parabéns”.

É como se uma em cada oito pessoas no mundo já tenha visto a produção. Com os resultados, a Galinha Pintadinha se junta ou, até mesmo, ultrapassa números de grandes artistas na plataforma de vídeos, como Rihanna, Adele e Katy Perry.

A música é uma composição de Marcos Luporini, um dos sócios-criadores da marca, que reúne o projeto de resgate ao cancioneiro popular.

Entre outras músicas da personagem estão Upa Cavalinho, que ultrapassou 2,4 bilhões de views; Dona Aranha, com 1,4 bilhão de visualizações; Pintinho Amarelinho, também com mais de 1 bilhão de views; Mariana, com 942 milhões; e “Sambalelê”, com 905 milhões de visualizações. Além disso, a marca acumula na bagagem mais de 3 milhões de DVDs vendidos, centenas de produtos oficiais licenciados e mais de 37 bilhões de views nos canais nacionais e internacionais.

“Os números apenas reiteram o fenômeno que é a Galinha Pintadinha, com feitos que marcam a infância da maioria das crianças. O carinho que os fãs demonstram nos motiva ainda mais. Em 16 anos de estrada, a personagem entretém, diverte, canta, dança e ensina os pequenos e grandinhos. É praticamente uma artista completa”, comenta Marcos Luporini, diretor musical e sócio-criador da Galinha Pintadinha.