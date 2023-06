Itaipava promove casamento no São João de Petrolina

Foi dada a largada para a programação junina brasileira e a Itaipava, marca de cerveja pertencente ao Grupo Petrópolis, uma das maiores cervejarias do país, patrocina uma das principais festas do Brasil: o São João de Petrolina - que acontece entre os dias 16 e 25 de junho na terceira maior cidade de Pernambuco. O evento deve receber mais de 700 mil pessoas em nove dias de festa com mais de 105 atrações. Além desta, a marca também esteve no São João de São Paulo (SP), e estará em São João de Santa Cruz (PE) e em São João de Bonito (PE).

Pensando em reforçar ainda mais a sua conexão com o público nordestino, a Itaipava preparou uma série de ativações para o São João de Petrolina, com destaque para um casamento de verdade que será celebrado pela cantora e atriz Gretchen, no dia 24 de junho, no palco do evento.

“A Itaipava é uma marca que exalta as tradições e festas culturais e combina muito com São João, uma festa popular, feita para todos. E sabendo que casamento e cerveja têm tudo a ver com essa celebração, já que a própria quadrilha conta a história de um casório (de mentira, é claro), tivemos a ideia de fazer um casamento de verdade no meio da festa”, explica Danielle Bibas, vice-presidente de Marketing do Grupo Petrópolis.

O São João deve receber até 90 mil pessoas por dia, portanto, a ação “Ita No Casório” tem tudo para promover “o maior casamento do Brasil”. Após a cerimônia, a cantora e o casal devem subir no “Ita Nas Alturas” bar suspenso de Itaipava e jogar o buquê para o público. Por último, Gretchen deve puxar uma quadrilha para os noivos. A campanha, 100% digital, foi criada pela WMcCann.

O Ita Nas Alturas é mais uma das ações preparadas para a festa. Além dele, haverá um espaço exclusivo para que todos os presentes possam enviar cartões-postais personalizados, com mensagens de amor e carinho a amigos e familiares queridos que não puderam estar no festejo, mas poderão sentir o “gostinho” de quem passou por lá.

Também haverá “Bares de Itaipava” espalhados pelo pátio de eventos, copos personalizados, espaços instagramáveis, games de quermesse que podem render brindes da marca e um coreto para fazer fotos 360ª. No palco “Arraiá”, a Itaipava também preparou uma surpresa especial. Um trio de forrozeiros irá animar o público do São João com quadrilhas juninas ao longo dos nove dias de festa.

“O Nordeste é uma região superimportante para o Grupo Petrópolis, em especial para a marca Itaipava, e estamos muito felizes de participar ativamente de uma das principais e mais aguardadas festas de São João do Brasil. Além de gerar ainda mais conexão com o público nordestino”, comenta Danielle Bibas.





SERVIÇO SÃO JOÃO DE PETROLINA

Cerveja oficial: Itaipava

Produto: Itaipava 100% Malte

Data: 16 e 25 de junho

Local: Pátio de eventos Ana das Carrancas - Av. Sete de Setembro, s/n - km-2 - Petrolina (PE)

Horário: a partir das 19h às 04h

Ingressos: Entrada Gratuita





Programação Completa:

DIA 16: Henrique & Juliano, Simone Mendes, Murilo Huff, Priscila Senna, Elisson Castro

DIA 17: Léo Santana, Tarcísio do Acordeon, Bell Marques, Jonas Esticado, Eric Land

DIA 18: Limão com Mel, Taty Girl, Dorgival Dantas, Toca do Vale, Bizay

DIA 20: João Gomes, Matheus & Kauan, Luan Estilizado, Ávine Vinny

DIA 21: Nattan, Bruno & Marrone, Mari Fernandez, Vitor Fernandes, Tiaguinho Carvalho

DIA 22: Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, Denis, Mano Walter, Lucas Queiroz

DIA 23: Jorge & Mateus, Xand Avião, Felipe Amorim, Edy & Nathan, Mari e Rayane

DIA 24: Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Fabinho Testado, Clayton & Romário, Pedro Cavalcante

DIA 25: Maiara & Maraisa, Alok, Iguinho e Lulinha, Raí Saia Rodada, Ana Costa

Informações à imprensa – Agência PROS

[email protected]