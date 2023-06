Erva-mate é oficializada como patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Sul

Nesta terça-feira (13), a erva-mate será oficialmente reconhecida como patrimônio cultural imaterial do estado do Rio Grande do Sul. O ato de assinatura que registra o Sistema Cultural e Socioambiental da Erva-Mate Tradicional foi realizado no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, às 14h, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae).

O termo será assinado pelo governador Eduardo Leite, pela secretária da Cultura, Beatriz Araujo, e pelo diretor do Iphae, Renato Savoldi. O processo de instrução e indicação para o registro contou com mais de 700 páginas de pesquisas sobre o tema e teve seu parecer técnico apresentado à Câmara Temática do Patrimônio Cultural Imaterial (CTPCI) em 2022.

O evento de assinatura proporcionará uma visão geral sobre o valor histórico-cultural da erva-mate para o estado e contará com a apresentação do grupo de coral indígena Teko Guarani, das etnias Mbya Guarani. Esse reconhecimento é um importante passo para preservar e valorizar a cultura e os saberes relacionados à erva-mate, fortalecendo a identidade e o patrimônio cultural do Rio Grande do Sul.

