Agência recebe inscrições para 1ª Jornada da Inovação em Recursos Hídricos e Saneamento Básico

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) realiza a 1ª Jornada da Inovação em Recursos Hídricos e Saneamento Básico, entre 15 e 16 de junho, no Auditório Flávio Terra Barth, na sede da instituição em Brasília. As inscrições estão abertas para esse evento, que será realizado para apresentarcasesde sucesso e fomentar soluções inovadoras nos setores de recursos hídricos e saneamento básico.

Para a abertura da Jornada estão previstas as participações da diretora-presidente da ANA, Veronica Rios, e da diretora de Inovação Governamental da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Claudia Wehbe. A primeira apresentação da programação abordará a temática ANA e Inovação em Gestão e Governança, que contará com as participações do diretor Filipe Sampaio e da assessora especial de Governança da Agência, Adriana Rodrigues.

Ainda no primeiro dia da Jornada será lançado o aplicativo ÁguasBrasil, com a participação da diretora Ana Carolina Argolo, e acontecerá a palestra magna Lupa da Água. Também haverá a abertura do Espaço Interativo de Inovação e Inauguração da Sala de Coworking da ANA pelo diretor interino Luis André Muniz. Uma mesa de discussão mediada pelo superintendente de Tecnologia da Informação, Rafael Cunha, abordará dois temas: a inovação em transformação digital e o ciclo de inovação aberta.

O primeiro dia da Jornada prevê, ainda, a realização de cincotalk showscom os seguintes temas: inovação e a universalização do saneamento, interação humano-dados para monitoramento de segurança de barragens, inovações no Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO), inovação na governança das águas em territórios críticos – o caso da bacia do rio São Marcos, aplicação de Ciência de Dados no monitoramento e estimativa de variáveis hidrológicas e inovações do Programa Produtor de Água.

A agenda do segundo dia do evento será aberta pelo diretor Mauricio Abijaodi e representantes de laboratórios de inovação, que falarão sobre os desafios da inovação na Administração Pública. Na sequência estão previstos cincotalk showssobre: tecnologias avançadas para o tratamento de água, sistema de monitoramento de chuvas urbanas intensas, aplicativo Hidro Observa para disponibilização ágil de dados hidrológicos à sociedade, módulo do Observatório Regional Amazônico (ORA) e a relação entre regulação e inovação. O professor Gil Giardelli também fará uma palestra sobre soluções inovadoras e a Diretoria Colegiada da ANA fará o encerramento da Jornada em seguida.

Para mais informações sobre o evento, envie e-mail para [email protected] ou ligue para (61) 2109-5637.

Assessoria Especial de Comunicação Social (ASCOM)

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

(61) 2109-5129/5495/5103

www.gov.br/ana | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | LinkedIn | TikTok