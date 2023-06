Funarte MG recebe NUH! Festival de Arte Gráfica

A Funarte MG, no Centro da capital mineira, recebe entre os dias 16 e 18 de junho o NUH! Festival de Arte Gráfica, em sua primeira edição presencial após a experiência on-line de 2021. A programação inclui feira de artes gráficas e publicações independentes; oficinas; palestras; mostra de vídeos; DJs; exposição de artes visuais; pintura ao vivo; lançamentos e mesas de bate-papo.

Destaque da programação, a feira vai receber mais de 80 expositores, de diferentes cidades brasileiras, com trabalhos de editoras independentes, publicadores e artistas de ilustração, fotografia, zines, quadrinhos, carimbos, literatura, gravura, tipografia, entre outras.

Outro destaque do festival é a exposiçãoStreet Texturas, com fotografias de texturas encontradas nas paredes de diferentes regiões da cidade de Belo Horizonte, dos artistas Pedro Valentim e Luiza Falcão.



O NUH! Festival de Arte Gráfica é um projeto viabilizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte - Modalidade Fundo (0295/2022). O projeto tem apoio da Funarte e parceria com o estúdio Faísca Lab.



NUH! Festival de Arte Gráfica 2023

De 16 a 18 de Junho

Local: Funarte MG

Rua Januária, 68, Centro, Belo Horizonte (MG)

Sexta-Feira, 16/06

Abertura do Festival - 18h às 21h

Sábado e Domingo, 17 e 18/06

Feira Gráfica + Atividades Completas - 11h às 19h

Entrada Gratuita

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

GALPÕES

16 DE JUNHO, SEXTA

18H-21H - GALPÃO 2

ABERTURA DO FESTIVAL

EXPOSIÇÃO “STREET TEXTURAS”

Pedro Valentim e Luiza Falcão

A expo ficará em cartaz até 25/06

17 DE JUNHO, SÁBADO

11H-19H - GALPÃO 4

FEIRA GRÁFICA DO NUH!

com mais de 80 expositores

11H - GALPÃO 5

OFICINA DE LAMBE LAMBE

com Bárbara Macedo

20 vagas (inscrições 1h antes)

14H - GALPÃO 5

OFICINA DE TAGS

com Atos PDF Crew

20 vagas (inscrições 1h antes)

14H - GALPÃO 1

CIDADE IMPRESSA*

BH NAS PÁGINAS DE QUEM

FAZ O CORRE (bate-papo)

com João Perdigão, Manu Lima,

Juliana Afonso e Carol Macedo

15H30 - GALPÃO 1

SESSÃO NUH!*

MOSTRA DE VÍDEOS

As Cores de São Paulo - Soberana Ziza, ancestralidade negra - 5’25

(Mandacaru)

Burocrata - 1’03 (Marceli Mengarda)

Colapso + Texto Simples - 6’29

(Josimar Freire)

Outros Livros - Ep. 1: Zines - 18’27

(faísca lab)

Feitura / Usina Impressa - 4’05

(Vitor Faria)

Peixes, Bufalas e Urubus - 5’01

(Inaê e Malu Teodoro)

Prelo - 18’01

(Raquel Pinheiro e Virgínia Ptizer)

16H - GALPÃO 5

RISOGRAFIA*

TECNOLOGIA ALTERNATIVA

PARA PUBLICAÇÕES DE ARTISTAS

Palestra com Helen Murta e Jão

17H - GALPÃO 1

QUE LETRA É ESSA?*

O ROLÊ DO PIXO E A

CALIGRAFIA BRASILEIRA

(bate-papo)

com Comum, Silvi Clapp,

Bernardo Sek e Caos

17 DE JUNHO, SÁBADO

11H-19H - GALPÃO 4

FEIRA GRÁFICA DO NUH!

com mais de 80 expositores

11H - GALPÃO 5

OFICINA DE CARIMBOS

com Loka do Carimbo

20 vagas (inscrições 1h antes)

14H - GALPÃO 5

OFICINA DE ZINES

com Line Lemos

20 vagas (inscrições 1h antes)

14H - GALPÃO 1

FOTOGRAFIA DE QUEBRADA*

JUVENTUDE, ESTÉTICA

E TECNOLOGIA (bate-papo)

com Alessandra Brito,

Dalila Coelho, Rafael Freire

e Denise Santos

15H30 - GALPÃO 1

SESSÃO NUH!*

MOSTRA DE VÍDEOS

Reprise da programação

exibida no sábado

16H - GALPÃO 4

DE MALUNGO PRA MALUNGO*

REFLEXÕES SOBRE O DESIGN

E O COMBATE AO RACISMO

Palestra com

Mateus Viana - A Onça Preta

17H - GALPÃO 1

O SOM DAS CAPAS*

O ENCONTRO DA MÚSICA

COM AS ARTES GRÁFICAS (bate-papo)

com Roger Deff, Ohana,

Guus Art e Marco Sem S

*Palestras e Bate-papos acessíveis em LIBRAS

*Todos os vídeos da mostra tem legendas.

PROGRAMAÇÃO NUH! - ÁREA EXTERNA

17 E 18 DE JUNHO, SÁBADO E DOMINGO

11H-19H

OLHA O RANGO!

ÁREA DE ALIMENTAÇÃO

Comidas, bebidas e

lugares pra sentar e

ficar de boa no rolê!

11H-19H

RÁDIO NUH!

SÁBADO

13h-16h > DJ Akila

16h-19h > DJ Robinho

DOMINGO

13h-16h > DJ Pat Manoese

16h-19h > DJ LB

14H

PINTURA AO VIVO!

com LaCruz (sábado)

e Brixx Furtado (domingo)

15H

LANÇAMENTOS NUH!

SESSÃO DE AUTÓGRAFOS

com artistas e autores

18 DE JUNHO, DOMINGO

11H-17H

SILKA MINHA PEITA!

CAMISETAS E PÔSTERES

ESTAMPAD0S NA HORA