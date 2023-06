Brasil quebra recorde de produção de carne de frango

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que o Brasil alcançou um recorde na produção de carne de frango no primeiro trimestre de 2023, totalizando 3,4 milhões de toneladas. A média de peso por animal foi de cerca de 2 quilos. Essas informações foram divulgadas pelo IBGE em 6 de junho. Atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de produção de carne de frango e é o maior exportador desse alimento no mundo.

No ano de 2022, a produção nacional de carne de frango alcançou 15,2 milhões de toneladas. Estima-se que em 2023 esse número chegará a 15,6 milhões de toneladas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. Do total previsto para este ano, 4,5 milhões de toneladas serão destinadas à exportação, enquanto os outros 10,6 milhões de toneladas serão para o mercado interno. Isso significa que 71% da produção são consumidos pela população localmente, o que equivale a uma média de 51 quilos por habitante anualmente. Dessa forma, a carne de frango é a proteína animal mais consumida no país.

No Brasil, 16 estados têm volumes significativos de abate de aves. Três deles concentram 60% de toda a produção de carne de frango. No primeiro trimestre, o Paraná liderou com 1,2 milhão de toneladas, seguido por Santa Catarina com 440 mil toneladas e São Paulo com 390 mil toneladas.

Cerca de 95% da produção ocorre na região Centro-Sul do país, que engloba as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal. Dez estados compõem essa área: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Em 2023, foram registrados casos de gripe aviária de alta patogenicidade em aves silvestres nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. No entanto, até o momento, a doença não afetou a indústria de carne de frango no Brasil.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.