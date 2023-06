Julgamento da tragédia da Boate Kiss será analisado pelo STJ

Após mais de 10 anos da tragédia que resultou na morte de 242 pessoas na Boate Kiss, em 2013, os familiares das vítimas e sobreviventes estão se preparando para mais um capítulo na busca por justiça. Na próxima terça-feira (13), ocorrerá o julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, para analisar se a condenação dos quatro réus, que ocorreu em dezembro de 2021, será mantida.

Durante o júri, que se estendeu por 10 dias e foi considerado o mais longo da história gaúcha, os quatro acusados, dois proprietários da boate e dois integrantes da banda que se apresentava no momento do incêndio, foram condenados a penas que variam de 18 a 22 anos de reclusão. Os jurados entenderam que tanto os empresários como os músicos tinham conhecimento de que a utilização de artefatos pirotécnicos poderia ser evitada, mas mesmo assim, optaram por manter a prática. A sentença abrangeu o crime de homicídio qualificado de 242 pessoas e tentativa de homicídio contra 636 pessoas que ficaram feridas ou tiveram sua saúde afetada.

No entanto, em 2 de agosto de 2022, o julgamento foi anulado pela 1ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) devido a uma série de irregularidades formais ocorridas antes do júri. Dentre essas irregularidades, destacam-se os três sorteios para escolha dos jurados, a realização de uma reunião reservada entre os jurados e o juiz que julgaria o caso sem a presença dos advogados de defesa, perguntas supostamente equivocadas direcionadas aos jurados e o acesso exclusivo do Ministério Público ao banco de dados Consultas Integradas, o que possibilitou a impugnação de potenciais jurados que haviam visitado parentes ou amigos no sistema prisional, sem a defesa dos réus ter o mesmo acesso. A anulação atendeu a um pedido dos advogados dos acusados.

Após a anulação, o TJ determinou a libertação dos quatro réus, permitindo a realização de um novo júri, uma solicitação feita pela defesa. No entanto, o Ministério Público acredita que a sentença deve ser mantida. A subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou que as supostas irregularidades anuladas "não causaram prejuízo aos réus". Ela ressalta que, de acordo com o artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se não houver prejuízo para a acusação ou defesa.

