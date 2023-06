John Deere anuncia investimento de R$ 145,1 milhões em unidade de Horizontina

A renomada multinacional John Deere está planejando um investimento significativo na sua unidade em Horizontina, no Rio Grande do Sul. Com a aprovação do incentivo de ICMS pelo Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS), a empresa pretende investir R$ 145,1 milhões visando o aumento da produção.

A expansão da fábrica envolverá o aumento da capacidade anual produtiva em 500 colheitadeiras e 950 plataformas de corte, além de melhorias na estruturação da instalação fabril. Esse investimento também trará um impacto positivo na geração de empregos, com a previsão de criação de 152 postos de trabalho.

Vale ressaltar que a unidade em Horizontina é a primeira fábrica que a John Deere estabeleceu no Brasil. Reconhecida mundialmente como líder na produção de colheitadeiras de grãos, plantadeiras e plataformas de corte, a empresa norte-americana reafirma seu compromisso com o país através dessas expansões.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, destacou que esse investimento faz parte de uma série de ampliações que a John Deere tem realizado em sua unidade em Horizontina. A iniciativa reforça o potencial do setor agrícola no estado e evidencia a confiança da empresa em relação ao mercado brasileiro.

Gustavo Rech, diretor do Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas (Seadap), ressaltou o tamanho impressionante da fábrica que será ampliada. Ele também mencionou que o Fundopem-RS encerrará o ano com aproximadamente 150 empreendimentos incentivados, demonstrando o apoio do estado ao desenvolvimento econômico e à atração de investimentos.

Com essa expansão, a John Deere fortalece sua presença no Brasil e contribui para impulsionar a economia local, oferecendo empregos e promovendo o desenvolvimento da indústria agrícola. Essa iniciativa reafirma o compromisso da empresa em fornecer equipamentos de alta qualidade e tecnologia avançada para o setor agrícola do país.

