Três pessoas morreram em rodovias federais durante o feriado

Geral Há 3 horas Em Geral Ministério confirma mais um caso de gripe aviária; total chega a 31 Ainda há oito aves com material colhido mas sem resultado

Geral Há 4 horas Em Geral Governo participa de conferência internacional do trabalho, na Suíça Encontro é realizado de forma presencial pela primeira vez desde 2019