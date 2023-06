II FAL Connections será realizado presencialmente em Brasília (DF) nos dias 28 e 29/6

Foto: Reprodução/Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)realizaráasegundaediçãodoeventodefacilitaçãodaAgência, o FAL Connections,nosdias28dejunho, das 14hàs18h,e 29dejunho, das 9hàs13h.O evento presencial será em Brasília (DF),noauditóriodo 1°andardasededaAgência.A inscrição deve ser feitaaté o dia 23 de junhopor meio doe-mail [email protected], informandonome completo, cargo einstituição.

Organizado pela Coordenadoria de Facilitação (CFAL)da ANAC, o encontro tem como objetivo fomentar o debate, as ações e as trocas de experiências sobre os principais assuntos relacionados ao tema "Facilitação do Transporte Aéreo", queéumaamplaáreadaaviação,comrequisitosenormasditadaspelaOrganizaçãodeAviaçãoCivilInternacional(OACI)pormeiodo Anexo 9 àConvençãode Chicago.