King Eventos leva exposições temáticas para todo o Brasil

As exposições são uma forma fascinante de mergulhar em diferentes temáticas e aprender sobre diversos assuntos. Elas proporcionam uma experiência imersiva que cativa e educa o público, permitindo que as pessoas se conectem com diferentes períodos da história, criaturas antigas e até mesmo com a natureza selvagem. Muitas delas são organizadas pela King Eventos, empresa especializada em levar exposições temáticas para shoppings de todo o Brasil.

A King Eventos destaca-se por contar em seu portfólio com uma grande diversidade de temas em suas exposições, que vão desde a vida marinha até criaturas pré-históricas. Todas cativam tanto crianças quanto adultos e são cuidadosamente planejadas e projetadas para proporcionar uma experiência educativa.

Uma das mais populares é a “Expo Sharks”, exposição que coloca os visitantes cara a cara com mais de 25 modelos realistas de tubarões, permitindo que o público conheça a diversidade dessas criaturas marinhas e aprenda um pouco mais sobre suas características e o papel fundamental que desempenham nos ecossistemas oceânicos.

Outra exposição promovida pela King Eventos é a chamada “Dinossauros Nunca Vistos”, na qual os visitantes têm a oportunidade de mergulhar no universo dessas criaturas por meio de 11 novas espécies de dinossauros recentemente descobertas pela paleontologia. Essas descobertas trazem novas perspectivas sobre a vida pré-histórica e ajudam a expandir o conhecimento sobre os dinossauros que habitaram nosso planeta há milhões de anos.

A riqueza natural do Brasil também é valorizada em exposições que destacam a diversidade de sua fauna e flora. A “Dinos do Brasil" apresenta uma coleção de dinossauros que habitaram o território brasileiro, trazendo-os de volta à vida por meio de réplicas realistas. Essa exposição permite que os visitantes mergulhem na história geológica do Brasil e compreendam melhor como essas criaturas pré-históricas coexistiram com o ambiente local.

O mundo da cultura popular também é explorado na exposição "Era no Gelo", inspirada na popular franquia cinematográfica. Nela, os visitantes têm a oportunidade de conhecer e aprender sobre os animais que foram retratados nos filmes. Essa exposição divertida e interativa oferece uma visão mais aprofundada sobre as criaturas da era glacial.

Além disso, a King Eventos aventura-se nas profundezas do oceano com a exposição "Big Whales", que leva os visitantes a uma viagem pelo mundo dos animais aquáticos. Já a exposição “Animais Selvagens” apresenta uma grande diversidade de criaturas que habitam o mundo selvagem. Ao longo de 2023 todas estas exposições estarão presentes em diversos shoppings do Brasil.