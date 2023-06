Revitalização da fachada do Caff é destaque da Agenda Celic

A contratação de empresa especializada para execução de serviço de revitalização das fachadas do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) e do prédio anexo, da Secretaria da Educação (Seduc), está entre as licitações do período entre 12 e 16 de junho, organizadas pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O Caff é sede de diversas secretarias do governo estadual e está localizado no Centro de Porto Alegre.

O certame, pela modalidade concorrência, está agendado para a quarta-feira (14/6), às 14h. Entre as responsabilidades da empresa estarão a correção de fissuras e patologias, a limpeza das superfícies e janelas, além de pintura externa. Também será realizada a correção da rede de drenagem para o sistema de ar-condicionado.

A aquisição de equipamentos para laboratório, de uniformes e de material para construção civil também estão com licitações previstas para o período, através de pregão eletrônico. No total, serão 20 certames, com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e busca ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado para os profissionais de imprensa e a sociedade.

Licitações previstas para o período de 12 a 16 junho de 2023