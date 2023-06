Claudio Gastal toma posse como presidente do Badesul na segunda (12)

A solenidade de posse do novo presidente do Badesul Desenvolvimento S/A – Agência de Fomento/RS, Claudio Leite Gastal, ocorrerá na segunda-feira (12/6), às 16h. O ato, que será realizado no Instituto Caldeira, terá as presenças do governador Eduardo Leite e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, entre outras autoridades.

Claudio Gastal é analista de sistemas e mestre em Sistemas de Informação. Atua há mais de 20 anos nas áreas de gestão, gestão pública e competitividade. Foi secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão (2019 e 2022) e secretário executivo da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade da Presidência da República (2011 a 2016). Esteve à frente do Movimento Brasil Competitivo (MBC) de 2002 a 2009 e de 2016 a 2018.

