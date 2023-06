Lucas Lucco é o novo garoto-propaganda da Flavio's Calçados

A rede Flavio's Calçados anuncia que Lucas Lucco é a nova cara da marca. Essa parceria destaca a carreira do cantor sertanejo, que se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais e no mundo fitness.

Com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram, Lucas Lucco conquistou o público com suas dicas de saúde e rotinas de treinamento no crossfit, modalidade na qual também participa de torneios.

A Flavio's Calçados investiu cerca de R$ 500 mil na campanha publicitária no primeiro semestre, abrangendo regiões de Goiás e Minas Gerais. A estratégia de mídia inclui veiculação na TV, rádio, outdoor, TV indoor, backbus, catálogo, flyer, PDV e painel de LED, nas cidades de Uberlândia e Goiânia. As regiões de divulgação compreendem Goiânia, Anápolis, Jataí, Itumbiara, Rio Verde, Senador Canedo, Trindade e Uberlândia.

A escolha de Lucas Lucco como garoto-propaganda baseou-se em pesquisas realizadas com os clientes da Flavio's Calçados em Goiás, além da pesquisa de abertura de praça em Uberlândia. “O nome de Lucas Lucco foi mencionado com alta frequência, quando os clientes foram questionados sobre qual celebridade escolheriam como garoto-propaganda. Sua popularidade e identificação com as duas regiões foram fatores determinantes para a seleção”, afirma Ludmila André,Gerente de Marketing da empresa.

A família Lucco, representada por Lucas, foi escolhida para ilustrar as campanhas da Flavio's Calçados até dezembro de 2023. A campanha "Mães", com a participação de Karina Lucco e Lucas, comprova o poder de influência e empatia que eles possuem junto ao público. “Em breve, será lançada uma campanha voltada para pais, prometendo momentos cativantes e envolventes, com a presença do pequeno Luca”, diz Ludmila.