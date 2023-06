Casamentos.com.br vai sortear R$ 50 mil para quem se casar até agosto de 2024

O número de casamentos deste ano deve superar em 5% a quantidade de enlaces realizados em 2019, apesar do aumento dos preços em todos os setores da economia. A previsão é de Casamentos.com.br, diretório on-line de profissionais do setor nupcial do Brasil. Considerando que a inflação pode representar problemas para os casais na hora de organizar o casamento que sempre sonharam, a marca lança a campanha "Ganhe 50 mil reais para o casamento de seus sonhos!" e irá sortear o valor para casais com a celebração e festa marcadas para acontecer entre setembro de 2023 a agosto de 2024.

O prêmio é maior do que o valor médio dos matrimônios brasileiros, que atualmente custam, em média, R$ 44 mil, segundo estudos da marketplace, e busca incentivar o setor nupcial que viveu duros anos por conta de milhares de celebrações adiadas pela pandemia de COVID-19.

Mesmo com as dificuldades, somente no ano passado, os casamentos geraram R$ 40 bilhões para a economia brasileira, com mais de 930 mil enlaces realizados, de acordo com dados do Portal da Transparência. Estudos de Casamentos.com.br, entretanto, revelam também que metade dos recém-casados foi afetada pelas circunstâncias econômicas do período.



De acordo com Juliana Gallo, vice-presidente de vendas da The Knot Worldwide, grupo internacional ao qual pertence Casamentos.com.br, é necessário adotar estratégias para continuar ativando o setor. “A situação econômica não afeta apenas os brasileiros, como também casais de outros países em que atuamos. O desejo de se casar permanece, mas os fornecedores estão trabalhando para evitar um incremento de preços e os casais estão ajustando o número de convidados para manter o orçamento. Por isso, nossa intenção com esse prêmio é poder ajudar a ambos nesse momento", explica.

Para poder participar do sorteio, os casais devem estar inscritos na plataforma e ter o casamento realizado entre 01 de setembro de 2023 a 31 de agosto de 2024. Quem ainda não está registrado no portal, deve criar o seu perfil até o dia 31 de julho. O valor de R$ 50 mil deverá ser usado para contratar até 10 profissionais ou empresas presentes em Casamentos.com.br.

Ao total, são 30 categorias e mais de 70 mil fornecedores disponíveis, que oferecem os serviços de local do casamento, buffet, decoração, fotografia, música, e mais. A única categoria que não poderá ser contratada pelos ganhadores do prêmio é a de lua de mel.

Para mais informações, é possível consultar aqui as bases legais do sorteio e, aqui, as perguntas frequentes.