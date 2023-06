Jovem de Tenente Portela se destaca em concursos de beleza

A jovem Iris Telles, de apenas 13 anos, tem conquistado seu espaço nas passarelas dos concursos de beleza, tornando-se uma das grandes promessas dessa área tanto no Brasil quanto no exterior. Com o apoio de sua mãe, Jordana Telles Brum, e de seu padrasto, Felipe Miguel Brum, a adolescente tem representado orgulhosamente a cidade de Tenente Portela em diversos concursos, alcançando um sucesso impressionante.

Tudo começou quando a agenciadora de modelos Michele Farias teve a ideia de apresentar Iris aos concursos de beleza. A adolescente foi descoberta durante uma seleção de modelos, e desde então, a equipe tem mantido contato próximo. Em 2021, Iris participou de seu primeiro concurso, marcando o início de uma trajetória promissora.

Ao longo do tempo, Iris já participou de quatro concursos, sendo vitoriosa em dois deles realizados no Rio Grande do Sul. Seu talento e encanto renderam-lhe o título de Miss Charme Brasil em 2022, além do honroso posto de segunda princesa do concurso Miss Pré-Teem em Curitiba em 2023. Agora, o objetivo da jovem é conquistar a coroa de Miss em um concurso que vai ocorrer em Cartajena na Colômbia nos próximos meses.

A preparação de Iris é conduzida por Michele Farias, na cidade de Vale Real, situada na serra Gaúcha. Mensalmente, a jovem viaja até essa localidade para receber aulas de etiqueta e passarela, aprimorando suas habilidades e a confiança para enfrentar os concursos de nível internacional.

A família de Iris se mostra confiante em relação ao próximo concurso internacional. Durante dois anos, a jovem vem se dedicando intensamente, contando sempre com o apoio incondicional de seus familiares. A coordenadora Michele Farias tem sido uma presença fundamental, cuidando de cada detalhe com maestria.

Além de almejar o sucesso pessoal, Iris e sua família têm um objetivo maior: abrir portas para outras meninas que sonham com uma carreira semelhante. Caso Iris conquiste a coroa do concurso que disputará no exterior, espera-se que isso traga mais visibilidade para a região, abrindo oportunidades não apenas para ela, mas também para outras jovens que sonham em trilhar esse caminho.

Um aspecto importante da trajetória de Iris é seu papel como embaixadora dos Bombeiros Voluntários. A família expressa imensa gratidão a todos que têm apoiado a jovem de várias formas, seja através de demonstrações de carinho, orações ou divulgação. Neste momento, a família de Iris aproveita para agradecer a todos que têm apoiado e torcido por ela. A demonstração de carinho e apoio é essencial para impulsionar a jovem em sua jornada.

