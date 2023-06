Oficinas buscam integrar jovens e servidores da Fase a projetos de sustentabilidade

Esta é a segunda de uma série de três reportagens a respeito das ações sustentáveis desenvolvidas pelaSecretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) junto àsunidades prisionais e socioeducativas. A primeira abordou projetos de reciclagem .

A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) vem promovendo uma série de iniciativas envolvendo servidores e socioeducandos voltadas à conscientização sobre temas como preservação ambiental e sustentabilidade. As iniciativassão realizadas nosCentros de Atendimento Socioeducativo e de Semiliberdade (Casese CAS). Atualmente, pelo menos 12projetosestãoem andamento emoitounidadesdo Estado.

As açõestêm como objetivo estimular os adolescentes a terem contato com oficinas e atividades que gerem oportunidades de profissionalização e aprendizado. Entre as práticas realizadas estão o trabalho cooperativo em hortas e jardins, oficinas de artesanato, reciclagem e discussões reflexivas sobre alimentação saudável e práticas sustentáveis, que podem ser replicadas no dia a dia dos jovens.Algumas das iniciativas contam também com o apoio de instituições parceiras.

O presidente da Fase,José Stédile, reforça queo trabalho dainstituição é proporcionar aos jovens perspectivas de mudança de vida a partir dasocioeducação. “Todas as nossas oficinas, cursos e atividades estão a serviço da construção de um futuro melhor para os adolescentes. Acreditamos na educação, seja ela formal ou ambiental, como ferramenta de transformação”, destacou.

Osinternos que cumprem medida de Internação com Possibilidade de Atividades Externas (ICPAE) desenvolvem noCase de Uruguaiana,por exemplo,o projeto Mini Fazenda Sinérgica.O projeto ensina há mais de dez anos o manejo e o cuidado com animais e plantas, a fim de incentivar o trabalho cooperativo como forma de resgate e formação de cidadania.

Projeto da Mini Fazenda Sinérgica é realizado há mais de dez anos no Case Uruguaiana -Foto: Ascom SSPS

O propósito é oferecer às famílias dos adolescentes alimentos produzidos de maneira saudável e despertar o interesse de realizar esse trabalho em casa, aliando a prática ao conhecimento obtidona oficina.

Confira um episódio do podcast da Fase que trata desse trabalho

Também em Uruguaiana, o CAS desenvolve o projeto Floresta de Natal, que confecciona árvores deNatalem material reciclado por meio da reutilização de paletes de madeira.O Centroé decoradona época do Natal e ensina aossocioeducandosuma opção de trabalho sustentável.

Conheça outras iniciativas desenvolvidas nas unidades da Fase:

Horta e Pomar (Case Pelotas): o projeto ensina aos socioeducandos o cultivo de verduras, frutas e chás sem o uso de agrotóxicos e com adubos orgânicos. A produção é doada a instituições beneficentes e às famílias dos adolescentes da unidade;

Tampinha Legal (CAS Uruguaiana):os adolescentes e funcionários do CAS realizama coleta e recebem doações de tampinhas, que são higienizadas e separadas por cor na unidade, e entreguesparaa Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan), parceira da ação. Oprojeto “Tampinha Legal” é o maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular de iniciativa da indústria de transformação do plástico da América Latina;

Protagonismo Juvenil e a Geração de Renda – Horta e Jardinagem (CAS Caxias do Sul): o objetivo da oficina é estimular o interesse dos adolescentes pelo cultivo de plantas na horta da unidade e em suas casas. Os socioeducandos aprendem a cuidar e cultivar a terra, como uma opção de geração de renda;

Cultivo e utilização de produtos naturais (CaseSanta Maria):a oficina proporciona aossocioeducandoso conhecimento no preparo do solo, adubação e irrigação, o cuidado e preparo das plantas, desde o plantio até a manutençãodos canteirose a colheita e secagemdas plantasaromáticas e medicinais,queserãoutilizadasparaproduçãode produtos de higiene, limpeza, óleos, vinagres e sais;

Horta sustentável(CasefPortoAlegre):a iniciativa envolve os servidores e associoeducandasem práticas pedagógicas e profissionalizantesa fim de estimular uma consciência ecológica, por meio da implantação de uma horta na unidade. O projeto incentiva a discussão de temas como trabalho em equipe, reciclagem, reuso, reaproveitamento, alimentação saudável e desperdício, além de despertar os valores sociais de responsabilidade, coletividade ehumanidade;

Pomar e Jardinagem: cultivando asocioeducação(CaseSanto Ângelo):a ação ensina aos jovens atividades de jardinagem, paisagismoemanejo de plantas frutíferas do pomar do Centro. O projeto realiza a compostagem de resíduos orgânicos produzidos pela unidade e proporciona aossocioeducandoso aprendizado do plantio, cultivo e manuseio de mudas frutíferas;

Horticultura e Socioeducação (Case Santo Ângelo): a iniciativa oferece conhecimento técnico voltado ao plantio orgânico de hortaliças dentro da unidade, que serão consumidas pelos socioeducandos e suas famílias. A prática oferece uma opção de formação profissional, bem como estimula o desenvolvimento do trabalho em equipe;

Programa de Aprendizagem do CIEE Aprendiz Legal: os participantes do CaseSanto Ângelo recebem formações teóricas e práticas para atuarem como auxiliar em conservação, limpeza e sustentabilidade. O programa tem como parceiro o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)e viabiliza, por meio de um contrato especial de trabalho, um rendimento mensal de 50% do salário-mínimo regional (R$ 652,78), referente a umajornada de quatro horas diárias.

Horta solidária (CAS Masculina Orgânica de Porto Alegre): a oficina ensina aos socioeducandos o preparo e os cuidados com a terra e os alimentos com o objetivo de fomentar o trabalho em equipe e despertar o interesse dos adolescentes por uma alimentação saudável. A oficina também funciona como uma atividade terapêutica, que visa melhorar a convivência dos internos durante o cumprimento da medida socioeducativa.

Cultivo e utilização de produtos naturais são incentivados com projeto de horta solidária -Foto: Ascom SSPS