Ipanema-MG sedia 13ª Festa do Queijo com recorde mundial

A cidade de Ipanema, em Minas Gerais, já está em contagem regressiva para um dos eventos turísticos mais esperados do ano: a 13ª edição da Festa do Queijo. O evento, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de julho, atrai visitantes de todo o Brasil por contar com o maior queijo minas padrão do mundo - e do doce de leite -, chamando também a atenção da mídia nacional com sua celebração da cultura queijeira regional.

A Festa do Queijo de Ipanema já se tornou um evento de destaque no calendário turístico regional e nacional. No último ano, a festa estabeleceu marcas significativas, com 2.435 kg de queijo, 873 kg de doce de leite e 1.200 litros de queimadinha. Essas conquistas despertaram a atenção de pessoas de todo o Brasil, tornando-a um atrativo tanto para os apreciadores de queijo quanto para os curiosos em busca de novas experiências gastronômicas.

A edição deste ano promete seguir a tradição. "Esperamos bater nossos próprios recordes. Afinal, o queijo e o doce de leite são verdadeiras paixões brasileiras", diz o prefeito da cidade, Júlio Fontoura.

Mas a Festa do Queijo vai além dos recordes. Durante os três dias de celebração, os visitantes poderão provar uma variedade de queijos produzidos na região, participar de uma feira artesanal tanto de queijos quanto de itens produzidos pelo artesanato tradicional local e assistir a shows musicais. Artistas como Wilson Sideral, Gang Lex e Biquini Cavadão já confirmaram presença.

No último dia do evento, 22 de julho, o maior queijo e o maior doce de leite do mundo desfilarão pela cidade em carro aberto, antes de serem cortados e distribuídos gratuitamente a todos na Praça Coronel Calhau.

Este ano, a festa contará com a presença do Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que prestigiará o evento e participará das atividades. E também o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, além de outras importantes participações políticas, como Deputados Federais e Estaduais. A equipe do Rank Brasil também estará presente para pesar e auditar o queijo como maior do mundo.

O evento, que é gratuito e aberto ao público, será realizado em um espaço ao ar livre, equipado com uma infraestrutura completa e segurança para garantir a melhor experiência possível para os visitantes. Ipanema está pronta para receber não apenas os locais, mas também turistas, jornalistas, políticos e influenciadores.

SERVIÇO:

Evento: 13ª Festa do Queijo de Ipanema

Data: 20, 21 e 22 de julho de 2023

Local: Praça Coronel Calhau de Ipanema, Minas Gerais

Horário: a partir das 10h

Para mais informações, os interessados devem visitar o site do evento (https://festadoqueijoipanema.mg.gov.br/) ou entrar em contato com a secretaria Municipal de Ipanema.

