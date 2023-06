Victor Canella leva o folk rock para o Forró da Lua Cheia 2023

Apresentando diferentes estilos musicais, o tradicional Festival Forró da Lua Cheia - realizado anualmente no hotel fazenda Vale das Grutas, em Altinópolis, no interior de São Paulo - ganha, em sua 31ª edição, o tempero suingado de folk rock com o cantor e compositor ribeirão-pretano Victor Canella, que leva o show “Oito”, para a abertura do evento, no dia 08/06 (quinta-feira). A apresentação será no Palco Lago, às 18h.

Para essa estreia no festival multicultural da região de Ribeirão Preto, Victor Canella preparou um repertório que contempla as oito canções autorais de seu primeiro álbum, antecipando que fará homenagens às cantoras Rita Lee e Tina Turner, falecidas recentemente. O show também promete um passeio por versões de clássicos do gênero, de Elvis Presley a Aretha Franklin, de Creedence e Beatles a Rolling Stones.

“Minha paixão por esse rock mais antigo vem desses artistas, que são referenciais em minha formação como músico. Foco meu trabalho no resgate dessa música e no fortalecimento da autoralidade de artistas brasileiros”, comenta o artista multi-instrumentista. Victor Canella compõe desde a adolescência e suas temáticas musicais abordam amor, amizade, esperança, superações, questionamentos existenciais. No ano passado, o músico realizou uma turnê em Londres, se apresentando nos pubs The Bucks Hed, The Dublin Castle, The Elephants Head e Camden Eye. Também foi em Londres que o álbum “Oito” foi finalizado, no Abbey Road Studios, internacionalmente famoso por ter sido o principal local de gravação dos Beatles e de outras lendas da música mundial.

Especialmente por ser a primeira apresentação ao vivo completa do álbum “Oito”, Victor revela que a expectativa de tocar e cantar no Forró da Lua Cheia é emocionante. “O festival é tradicional, com público fiel e promove uma experiência que vai além da música. E isso é muito interessante. Penso que estar no palco do Forró será um divisor de águas em minha carreira, para que minha música alcance quem tiver que alcançar e transforme o que tiver que transformar”, avalia.

Nascido despretensiosamente de uma festa junina entre amigos, em 1983, o Forró da Lua Cheia atravessa quatro décadas de crescimento contínuo. Nos quatro dias do festival, além de muita música, o público - de todas as idades - se serve de oficinas formativas, vivências multiculturais, espetáculos e intervenções culturais, incluindo programação para crianças. Tudo em um ambiente de natureza cenográfica, a 1.200 metros de altitude. O festival conta com seis espaços que prometem movimentar o público: Palco Vale, Palco Mirante, Palco Forró, Palco Piscina, Palco Lago, Palco Dharma, Pista de Dança com Djs à Noite.

A pauta central do trabalho de Victor Canella é se apresentar como um músico que compõe em inglês, mas que é um artista brasileiro. “Nesse sentido, me sinto honrado e acolhido pelo convite para esse evento”, destaca o cantor.

SERVIÇO

Show “Oito”, com Victor Canella, no 31º Forró da Lua Cheia

Local, data e horário: Palco Lago | 08/06 (quinta-feira) | 18h