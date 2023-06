Uma grande quantidade de fornecedores do setor manufatureiro peruano participará da Industria Perú 2023

Em 6 e 7 de junho, Lima será palco da maior plataforma de negócios B2B para fornecedores industriais no país sul americano. O evento Industria Perú, que reúne negócios e é organizado pela PROMPERU, será o ponto de encontro para compradores internacionais e as empresas peruanas de micro, pequeno e médio porte mais extraordinárias, reconhecidas por sua inovação, confiabilidade e capacidade de produção.

The packaging sector will be present at the business roundtable. (Photo: Business Wire)

O setor de manufatura busca posicionar o Peru como um país com uma oferta de exportação a preços competitivos e com altos padrões de qualidade.

Nessa plataforma comercial, visitantes estrangeiros poderão explorar uma grande variedade de linhas de produtos, como contêineres e embalagens, equipamentos para a indústria de alimentos, acabamentos de construção, cosméticos e ingredientes naturais, materiais e equipamentos médicos, e autopeças.

Os participantes internacionais também terão a oportunidade de fazer visitas especializadas a parques industriais e fábricas em Lima, Lambayeque, Junín e Pasco. Durante essas visitas, eles poderão ganhar um entendimento dos processos e das cadeias de produção das empresas nacionais mais conhecidas, descobrindo em primeira mão os segredos do sucesso de fabricação dessas empresas.

O Peru demonstrou uma habilidade excepcional como fornecedor internacional para a indústria em anos recentes. Em 2022, suas remessas excederam US$ 5.587 milhões, representando um aumento de 22,3% com relação ao período anterior.

Mais de 4.200 empresas nesse setor exportaram mais de 2.770 produtos a 144 mercados ao redor do mundo, sendo que os primeiros destinos foram Estados Unidos (US$ 1.034 milhões / +31%), Chile (US$ 644 milhões / +24%), Colômbia (US$ 508 milhões / +3%), Equador (US$ 489 milhões / +26%) e Bolívia (US$ 471 milhões / +16%).

A décima quarta edição desse evento acontecerá na Semana da Indústria, organizada pela Sociedade Nacional de Indústrias (SNI), e receberá o apoio do Ministério do Comércio Exterior e Turismo (MINCETUR), Ministério da Produção (PRODUCE), Câmara do Comércio de Lima (CCL) e a Associação de Exportadores (ADEX).

Conheça os fornecedores peruanos em https://industriaperu.pe/empresas

