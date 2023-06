Ações policiais resultam em redução significativa nos índices criminais no Rio Grande do Sul

Porto Alegre - O mês de maio de 2023 foi marcado por uma queda expressiva nos índices de criminalidade no Rio Grande do Sul, com resultados positivos em diferentes áreas. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (5/6) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), houve redução nos casos de feminicídios, latrocínios, homicídios, roubo de veículos e abigeato.

No que se refere aos feminicídios, o mês de maio apresentou uma redução de 50% no número de casos em comparação com o mesmo período do ano anterior. Essa diminuição demonstra os esforços e a eficácia das ações de combate à violência contra a mulher no estado.

No caso dos latrocínios, o estado registrou uma conquista significativa ao fechar o mês de maio sem nenhum caso computado. Essa é uma notícia animadora, que reflete o trabalho conjunto das forças de segurança para combater esse tipo de crime, que envolve roubos com resultado de morte.

Quanto aos homicídios, o mês de maio de 2023 registrou o menor número de casos para qualquer mês da série histórica desde 2010, com um total de 106 vítimas. Essa marca representa uma redução de 20% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O resultado evidencia o sucesso das estratégias implementadas pela SSP para garantir a segurança da população.

Além disso, os índices de roubo de veículos também apresentaram queda, com uma redução de 21% em maio. Essa diminuição é um reflexo do trabalho de prevenção e repressão realizado pelas forças policiais, bem como das operações integradas que visam coibir essa modalidade de crime.

Outro destaque é a redução no crime de abigeato, com uma diminuição de 24,6% em maio. Esse resultado é fruto do empenho das equipes de segurança pública e do trabalho conjunto com a comunidade e produtores rurais para combater o furto de animais.

Os resultados obtidos são consequência do planejamento estratégico implementado pela SSP, que tem buscado otimizar as ações de segurança por meio do aumento de efetivo e da realização de operações integradas. Além disso, foram entregues mais de cem viaturas e convocados 1,3 mil novos servidores, incluindo brigadianos, policiais civis, bombeiros e policiais penais.

