Avanços na integração entre Estados do Sul e do Sudeste marcam 8ª edição do Cosud

No encerramento do Cosud, governadores encaminham a formalização do consórcio -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Encerrada neste sábado (3/6), em Belo Horizonte (MG), a oitava edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) foi marcada por uma série de avanços na cooperação entre os Estados que integram o bloco. O principal foi a formalização do Cosud, que será encaminhada via projeto de lei para as Assembleias Legislativas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo. A partir da constituição jurídica do colegiado, será possível evoluir ainda mais em iniciativas conjuntas entre os Estados.

Na cerimônia de encerramento do evento, o governador Eduardo Leite ressaltou o caráter solidário e colaborativo do Cosud com o desenvolvimento do Brasil.



“Nós governadores temos um compromisso com as populações que nos elegeram, mas isso não significa que não sejamos solidários e colaborativos para que o Brasil possa se desenvolver por inteiro, com crescimento homogêneo em todo o seu território. Daremos a nossa contribuição para ajudar a estimular um ambiente de crescimento econômico que possa promover a inclusão social”, afirmou Leite.



Outro tema que teve destaque nos dias de debates foi a reforma tributária nacional. Os governadores do Cosud reforçaram a necessidade de protagonismo dos Estados nas discussões e que o texto da proposta precisa respeitar a autonomia das unidades federativas no que diz respeito à arrecadação. Na sexta-feira (2/6), esse posicionamento foi destacado para os coordenadores das bancadas de cada Estado no Congresso durante reunião no Palácio da Liberdade.



Neste sábado (3/6), os grupos temáticos de 12 áreas apresentaram aos governadores o resultado do dia de discussões, com propostas focadas na troca de experiências e projetos em conjunto entre os Estados. Em seguida, foi publicada uma carta com os principais posicionamentos emitidos a partir dos debates no Cosud. Após o encerramento do evento, os chefes dos executivos estaduais visitaram o Mercado Central de Belo Horizonte.



A próxima edição do evento será realizada no estado de São Paulo, em setembro. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, foi escolhido pelos colegas para coordenar o Cosud até a escolha do primeiro presidente do grupo.