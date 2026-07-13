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Designa amplia serviços com avanço da educação digital

Cíntia Costa, gerente de projetos da Designa, afirma que o design instrucional é a base para garantir estratégias didáticas eficientes. Ela também ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/07/2026 às 15h05
Designa amplia serviços com avanço da educação digital
Imagem do Magnific/DC Studio

Fundada em 2017, a Designa tem passado por uma expansão em seus serviços de educação a distância (EaD) e cursos online. O crescimento coincide com um momento no qual o setor tem ampliado sua presença no mercado — o Brasil já registra, pelo quinto ano consecutivo, mais estudantes matriculados em cursos de ensino superior na modalidade EaD do que no ensino presencial, segundo dados publicados pelo SEMESP em 2026.

Cíntia Costa, gerente de projetos da Designa, explica que a empresa iniciou suas atividades oferecendo equipes de designers instrucionais para diversas empresas e instituições. A companhia sentia que era uma necessidade grande na área de desenvolvimento de cursos online.

Designers instrucionais são profissionais responsáveis por planejar, estruturar e desenvolver experiências de aprendizagem, como cursos, treinamentos e conteúdos educacionais. Em vez de simplesmente "transpor o conteúdo para o digital", eles refletem sobre como as pessoas podem aprender com mais facilidade, desenvolvendo estratégias específicas para ambientes digitais.

"Em pouco tempo, passamos a atender necessidades de capacitação de equipes multidisciplinares e consultorias para empresas e instituições, oferecendo diagnóstico dos projetos de EaD e cursos online. Hoje, além desses serviços, possuímos uma equipe multiprofissional focada na digitalização de trilhas de conhecimento em diversas áreas de conhecimento, e desenvolvemos projetos completos", afirma Costa.

Um exemplo de uma atuação recente da empresa foi o desenvolvimento de um curso sobre anemia falciforme para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A Designa utilizou animações em 3D, mostrando como a doença é caracterizada por uma mutação no gene que produz a hemoglobina.

Na visão de Costa, a digitalização do mercado educacional e corporativo é um processo irreversível e gera democratização do acesso, personalização do processo de ensino e da aprendizagem e novos modelos de negócio baseados em dados.

Entre os elementos importantes para garantir engajamento e aprendizado em cursos online, Costa destaca a oferta de um conteúdo interativo, dinâmico, com feedback constante, senso de comunidade e colaboração.

"Acreditamos que a metodologia de design instrucional é a base para garantir estratégias didáticas eficientes. Ter uma infraestrutura técnica de qualidade também é essencial, capacitando equipes para assim manter a qualidade pedagógica também no digital", menciona a gerente de projetos da Designa.

Tendências tecnológicas

Costa diz que a inteligência artificial (IA) e o aprendizado adaptativo facilitam a personalização em larga escala, identificando lacunas de conhecimento e oferecendo trilhas de aprendizagem sob medida. No caso da IA, 97% dos internautas brasileiros dizem ter algum entendimento sobre a tecnologia e 70% afirmam utilizá-la semanalmente, segundo uma pesquisa de 2025 do Opinion Box e CX Brain divulgada pela CNN Brasil.

"Destaco também a realidade virtual (RV) e a realidade aumentada (RA), que possibilitam a criação de ambientes imersivos e simulados para experiências práticas e contextualizadas, como laboratórios virtuais e visitas de campo", pontua Costa.

Outra tendência citada pela profissional é a análise preditiva, que permite a identificação de alunos em risco de evasão e intervenções proativas para garantir o sucesso do aprendizado. Já a automação otimiza tarefas administrativas e repetitivas, liberando tempo para educadores focarem na interação pedagógica e em processos criativos.

"Há ainda o microlearning e as nanocertificações: uma fragmentação do conteúdo em módulos menores e certificações rápidas para atender demandas específicas do mercado de trabalho e da aprendizagem contínua", complementa a executiva.

Para saber mais, basta acessar o site da Designa: https://designadi.com.br/﻿.

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