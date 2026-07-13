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Características raras atraem turistas para Poços de Caldas

Localizada dentro de uma caldeira vulcânica, cidade mineira reforça o turismo de natureza e bem-estar ao combinar águas termais e paisagens únicas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/07/2026 às 15h42
Características raras atraem turistas para Poços de Caldas
Imagem do Magnific/Freepik

Poços de Caldas, em Minas Gerais, voltou ao centro das atenções após estudos recentes confirmarem que a cidade está localizada sobre uma caldeira vulcânica formada há cerca de 80 milhões de anos, ainda no período Cretáceo. O município, conhecido por suas águas termais e clima de montanha, é considerado o único do Brasil situado dentro de um vulcão extinto.

Essa característica geológica rara tem ampliado o interesse de turistas e reforçado a vocação da região para o turismo de natureza e bem-estar. De acordo com Ricardo Aly, diretor da rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Dan Inn Poços de Caldas, o diferencial geológico tem mudado a forma como os turistas enxergam a região.

"A cidade não é só mais um destino de serra. Existe uma curiosidade quase instintiva quando a pessoa descobre que está dentro de uma caldeira vulcânica formada há milhões de anos. Isso, por si só, já cria um interesse diferente, quase um convite à descoberta", afirma.

Segundo ele, a experiência se torna ainda mais significativa quando o visitante vivencia as águas termais que brotam naturalmente entre 38 °C e 42 °C e observa o relevo circular cercado pela Serra de São Domingos. "Estamos falando de um planalto vulcânico de cerca de 750 km², com características pouco comuns no mundo. Naturalmente, isso desperta interesse, valoriza o destino e coloca a cidade em evidência no turismo nacional", conta.

Esse novo perfil de turista, em busca de vivências ligadas à natureza e experiências fora do comum, já tem impacto direto na taxa de ocupação dos hotéis da cidade. "O que eu tenho observado é uma ocupação mais distribuída ao longo do ano. A cidade, que está a 1.186 metros de altitude e combina clima de montanha com águas minerais, não depende apenas de datas específicas. Esse novo interesse ajuda a equilibrar melhor a demanda e reduzir a sazonalidade", explica Aly.

A hotelaria local também tem se adaptado para atender às novas expectativas. "Hoje, não basta oferecer um quarto confortável; o hóspede quer uma experiência completa, alinhada com aquilo que ele veio buscar na cidade. Nesse sentido, muitos hotéis passaram a valorizar mais seus espaços de relaxamento e a conexão com o entorno. Afinal, toda essa riqueza natural, que vem desde a formação vulcânica e favoreceu o surgimento de águas sulfurosas, fontes minerais e paisagens diversas, acaba influenciando diretamente o tipo de experiência oferecida", sustenta o executivo.

Em 2025, uma pesquisa da Booking.com colocou Poços de Caldas em terceiro lugar no ranking dos destinos mais buscados em Minas Gerais, atrás apenas de Belo Horizonte e Monte Verde. Além disso, um levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) destacou a cidade como a mais desenvolvida de Minas Gerais, reforçando a relevância da região no cenário turístico estadual e nacional.

O turismo de bem-estar, segundo Aly, deixou de ser tendência e se tornou expectativa. "Quem consegue traduzir esse cenário natural em vivências reais, seja por meio de descanso, contato com a natureza ou experiências sensoriais, acaba se destacando", pontua.

O aumento do fluxo turístico, no entanto, traz consigo o desafio da preservação ambiental. "Na minha visão, esse equilíbrio não é opcional, mas essencial. Poços de Caldas só é o que é hoje por conta dessa formação geológica única, da caldeira vulcânica e de todo o sistema hidrotermal que continua ativo. Preservar isso é, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente e garantir o futuro do turismo", ressalta Aly.

Para ele, o crescimento pode ser positivo quando bem planejado, já que a valorização das áreas naturais estimula cuidados e monitoramento tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada.

Pensando no futuro, Aly acredita que o grande diferencial estará em transformar a história geológica da cidade em experiência contínua. "Não basta dizer que a cidade surgiu dentro de um vulcão extinto. É preciso fazer o visitante sentir isso em cada detalhe da estadia. Nesse contexto, a hotelaria tem um papel estratégico", sugere.

Redes como a Nacional Inn buscam integrar conforto, localização, experiências e atividades ligadas às águas termais, ao clima de montanha, à natureza e às paisagens moldadas ao longo de milhões de anos.

Para saber mais sobre hospedagem em Poços de Caldas, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/dan-inn-pocos-de-caldas

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