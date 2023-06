São Paulo celebra Semana do Meio Ambiente com atividades diversas

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, a prefeitura de São Paulo vai promover uma semana de atividades educativas, culturais e esportivas. As ações serão realizadas em 31 parques da cidade entre os dias 3 e 11 de junho.

Na programação estão previstas rodas de conversa, aulas de alongamento, danças circulares, oficinas, palestras, aulas abertas, trilhas, exposições, caminhadas e pinturas.

Neste sábado (3), por exemplo, haverá uma atividade de observação de aves no Viveiro Manequinho Lopes, no Parque Ibirapuera(foto).

Já na manhã do dia 5 de junho, quando se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, haverá uma trilha especial no Parque Ibirapuera. Neste dia, também haverá oficinas de contemplação e fotografias no Parque Jardim da Luz, uma oficina de plantio de talos e temperos no Parque Luís Carlos Prestes, um passeio guiado no Parque Anhanguera e um curso de agricultura urbana e enfrentamento climático na Escola de Agroecologia de Parelheiros.

Planetário

Durante a semana também será promovida uma caminhada astronômica, com saída do Planetário do Carmo. Durante o passeio, três guias vão conversar com os interessados sobre curiosidades do universo, escalas astronômicas e a vida na terra.

Outros destaques são a caminhada sensorial pelo Parque Jardim da Luz, em que os visitantes vão ser convidados a identificar espécies de plantas comestíveis e uma ação de grafite no Parque Raul Seixas.

As atividades terminarão no domingo (11), com uma oficina de eletromagnetismo no Planetário do Carmo. A solenidade de encerramento será no Parque Anhanguera.

Mais informações sobre o evento e sua programação podem ser consultadas no site .