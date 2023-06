ANS registra recorde de consumidores em planos de assistência médica

O total de beneficiários de planos de saúde de assistência médica atingiu, no mês de abril, 50.573.160 deusuários, o maior número desde novembro de 2014. A marca histórica acontece num momento de crescimento do emprego formal no país, com maior incremento nos planos coletivos empresariais. Já os planos exclusivamente odontológicos registraram 31.244.422beneficiários, seguindo a trajetória de crescimento contínuo desde janeiro de 2022. Os dados podem ser conferidos na Sala de Situação , ferramenta de consulta disponível no portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

“Essa é uma marca histórica importante para o setor de saúde suplementar, que já presta assistência a 25% da população do Brasil. Sabemos que ter um plano de saúde é um dos três maiores desejos dos brasileiros e nosso compromisso enquanto agência reguladora é trabalhar por um setor cada vez mais eficiente e focado no cuidado com os pacientes”, destaca o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello.

Em relação a abril de 2022, os planos médico-hospitalares apresentaram crescimento de 1.324.799 de beneficiários. No comparativo de abril de 2023 com março de 2023, o crescimento foi de 78.727 usuários. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 2.381.551 de beneficiários, nos 12 meses; e 255.396 usuários na comparação de abril de 2023 com março de 2023.

No que se refere aos dados por estado, no comparativo com abril de 2022, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 23 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Entre os odontológicos, todas as 27 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo também São Paulo, Mato Grosso do Sul e Alagoas, os estados com maior crescimento em números absolutos.

Quanto ao gênero, as mulheres são maioria: em abril, os planos de assistência médica somaram 26.719.443 mulheres, e os planos exclusivamente odontológicos totalizaram 15.852.282 de usuárias.

Quanto aos dados por faixa etária, observa-se que em 12 meses, a faixa de40 a 44 anosfoi a que apresentou o crescimento mais expressivo na assistência médica (265.885 novos beneficiários), seguido pela faixa etária de45 a 49 anos(227.847 novos beneficiários). No caso nos planos odontológicos,as faixas etárias que tiveram maior crescimento em um ano, foramas faixas de 40 a 44 anos (326.321 novos beneficiários)seguido pela de45 a 49 anos (277.513 novos beneficiários).

"Esse aumento do número de beneficiários de planos de saúde vem em consonância com outros dados que apontam para um aquecimento da economia do país, tal como o crescimento do PIB brasileiro em 1,9% no primeiro trimestre deste ano se comparado ao trimestre anterior. Como o setor tende a acompanhar o comportamento econômico, mantendo-se estável a economia, a expectativa é que essa tendência de crescimento nas duas segmentações se mantenha”,aponta o diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, Maurício Nunes.

A ANS reforça que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Evolução do número de beneficiários em planos de assistência médica e em planos exclusivamente odontológicos

Retrato do setor de planos de saúde em abril de 2023

Número de beneficiários com planos de Assistência Médica por tipo de contratação

Número de beneficiários com planos Exclusivamente Odontológicos por tipo de contratação

Beneficiários por estado

Beneficiários por faixa etária