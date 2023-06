Salve a data: em 21 de junho acontece a 4ª edição do Aviação Sustentável

Foto: Reprodução/Anac

Reforçando o compromissocom práticas sustentáveis no setor aéreo, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) realiza, em 21 de junho de 2023, a 4ª edição do evento Aviação Sustentável. O temaserá “Inovações Sustentáveis para o Futuro da Aviação” e terá participação de representantes da Embraer, Boeing e Airbus falando sobre sustentabilidade e novas tecnologias do setor.